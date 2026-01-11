¿Cuál fue el arma secreta de Estados Unidos para secuestrar a Maduro de Venezuela?

El momento más inquietante del relato llegó al referirse al arma utilizada durante el enfrentamiento. “En un momento dado, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza explotara por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles“. Ante la consulta del entrevistador sobre cómo lograron resistir, el testigo fue tajante: “No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera”.