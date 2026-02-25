Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, le respondió a Lisandro Catalán, luego de que el titular de La Libertad Avanza (LLA) lanzara duras críticas por el nivel de gasto político en la capital provincial.
El fuego cruzado se originó a raíz de la publicación de un informe de la Fundación Libertad, que ubicó al cuerpo deliberativo de la capital tucumana entre los tres más onerosos de todo el país.
A través de sus redes sociales, el dirigente liberal se había hecho eco de estos datos para comparar los números locales con los de otras jurisdicciones: “Un concejal tucumano cuesta ocho veces más que un concejal de Mendoza. Además, San Miguel de Tucumán tiene 18 concejales, un número propio de una legislatura, no de un concejo deliberante”, había asegurado Catalán, rematando que era "una vergüenza" que la provincia fuera noticia nacional por este tema.
La respuesta del oficialismo municipal no se hizo esperar. Durante una entrevista en el programa "Buen Día Verano" (LG Play), Juri desestimó las acusaciones y enmarcó las declaraciones del dirigente libertario en una estrategia netamente electoral: "Esto es una expresión que se vincula con una campaña; creo que está adelantando la campaña política. A Lisandro Catalán, a quien conozco desde hace mucho tiempo, le pediría que las cuestiones políticas las dejemos para los tiempos políticos".
Acto seguido, el titular del Concejo redobló la apuesta y le devolvió el golpe apuntando a la gestión de Javier Milei: "Le pediría al doctor Catalán, ya que tiene tan buena relación con el Presidente de la Nación, que se ocupe un poco de la deuda que tiene la Nación con la provincia, que entre PAMI, Anses y la obra pública asciende prácticamente a $200.000 millones".
Para rebatir el informe sobre el costo del Concejo, Juri apeló a la demografía, argumentando que es un error técnico comparar a la capital tucumana con ciudades de menor densidad poblacional. Peso demográfico: "San Miguel de Tucumán está dentro de las cinco capitales más pobladas del país. Es una provincia dentro de una provincia. Tiene más habitantes que La Rioja, Santa Cruz, La Pampa o Catamarca", disparó.
Finalmente, Juri calificó de "tendencioso" el análisis matemático que divide el presupuesto total del órgano deliberativo únicamente entre las 18 bancas. "Quieren dar a entender a la gente que cierta cantidad de dinero se distribuye entre los concejales", advirtió.
Para clarificar adónde van los fondos, el presidente del Concejo precisó que la institución representa apenas el 6% del presupuesto general del municipio. Además, explicó que la estructura acarrea una planta permanente y transitoria heredada de gestiones de hace más de 20 años, y destacó que gran parte del dinero se invierte en servicios directos para la comunidad.