Presos políticos en Venezuela: liberaciones a cuentagotas e incertidumbre por los argentinos detenidos

La liberación de un “número importante” de prisioneros fue presentada como la primera decisión política de peso de la etapa de transición que atraviesa el poder en Caracas, bajo una conducción a distancia de Washington y con un rol central de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. No obstante, lo que inicialmente se interpretó como la antesala de una liberación masiva -en un país donde distintos organismos verifican la existencia de más de 800 presos políticos- terminó derivando en excarcelaciones aisladas y controladas.