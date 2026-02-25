Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Horas más tarde, la Policía Federal detuvo en un control policial a un segundo vehículo que viajaba desde la zona de Famaillá. Al requisar el interior, el perro de la División Antidrogas detectó dos kilos de cocaína que estaban escondidos en el rodado. Al informar al Juzgado Federal la situación los efectivos dispusieron el secuestro de la sustancia y detuvieron a dos hombres que viajaban en el automóvil.