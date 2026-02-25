Secciones
Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

La Policía interceptó los cargamentos en dos operativos distintos. El mayor secuestro ocurrió en la frontera de Salta, donde un joven intentó escapar con 38 kilos en cajas de cartón.

EL BOTÍN. El tucumano detenido en Orán cargaba dos cajas de cartón con 38 kilos de cocaína. EL BOTÍN. El tucumano detenido en Orán cargaba dos cajas de cartón con 38 kilos de cocaína.
Hace 2 Hs

Tres tucumanos fueron detenidos en controles policiales por transportar estupefacientes escondidos en sus vehículos. En total se secuestraron más de 40 kilos de cocaína.

El primer caso tuvo como involucrado a un joven de 24 años, que fue detenido el sábado por la noche mientras trasladaba más de 38 kilos de cocaína por calles céntricas de Orán, una ciudad estratégica para el narcotráfico por su cercanía con la frontera.

El operativo se desarrolló cerca de las 22.15, en la esquina de las calles España y Laprida, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Subdirección de Drogas Peligrosas y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2. Según fuentes policiales, los uniformados detectaron a un hombre que caminaba con dos cajas de cartón, observando de manera constante hacia distintos puntos, en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, el joven identificado por sus iniciales F.T.A. intentó escapar. En plena maniobra arrojó las cajas en la calle, pero fue alcanzado a pocos metros y reducido por los agentes.

Tras la detención, se dio intervención a la Fiscalía Penal de Orán, que ordenó la participación de personal especializado y la presencia de un can antinarcóticos. El perro “Black”, entrenado para la detección de estupefacientes, marcó de inmediato las cajas como positivas para sustancias ilegales.

Inspeccionan, descubren y extraen 34 kilos de cocaína del torpedo de un auto

Inspeccionan, descubren y extraen 34 kilos de cocaína del torpedo de un auto

Con autorización judicial, abrieron los bultos y encontraron 38 paquetes rectangulares de color amarillo que contenían la sustancia. La prueba farmacológica confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 38 kilos con 55 gramos.

Otros elementos

Además de la droga, los investigadores secuestraron un teléfono, dinero en efectivo (billetes de U$S100 y $58.000) y una licencia de conducir que no pertenecía al detenido. La Justicia federal dispuso la detención del joven y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.

Ahora, la pesquisa se centra en determinar el origen de la cocaína, su destino final y el rol que cumplía el detenido dentro de la presunta estructura de narcotráfico que opera en Orán.

Vieron un control de Gendarmería y abandonaron el auto: adentro encontraron siete kilos de cocaína

Vieron un control de Gendarmería y abandonaron el auto: adentro encontraron siete kilos de cocaína

Horas más tarde, la Policía Federal detuvo en un control policial a un segundo vehículo que viajaba desde la zona de Famaillá. Al requisar el interior, el perro de la División Antidrogas detectó dos kilos de cocaína que estaban escondidos en el rodado. Al informar al Juzgado Federal la situación los efectivos dispusieron el secuestro de la sustancia y detuvieron a dos hombres que viajaban en el automóvil.

