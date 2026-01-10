Crisis en Venezuela: EEUU canceló otro ataque a Caracas

En una publicación en Truth Social, el mandatario señaló que, debido a la cooperación del nuevo gobierno de Rodríguez, los ataques no son necesarios. “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, expresó el republicano.