Crisis en Venezuela: EEUU canceló otro ataque a Caracas

No fueron más de 10 los presos políticos que pudieron abandonar esa condición en Venezuela, tras la decisión de la presidenta Delcy Rodríguez de liberarlos, como una muestra de cambios en la política de ese país frente a los embates estadounidenses. A una semana de la captura del ex jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, el país sudamericano intenta recomponer las relaciones diplomáticas con la administración del republicano Donald Trump.
La inquietud en Caracas sigue siendo moneda corriente. El propio presidente de Estados Unidos reveló ayer que, como resultado de la liberación de presos políticos en Venezuela, canceló la segunda ola de ataques que estaba prevista por su Gobierno.
En una publicación en Truth Social, el mandatario señaló que, debido a la cooperación del nuevo gobierno de Rodríguez, los ataques no son necesarios. “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, expresó el republicano.
“Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, aseguró sobre el bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.
El jueves, la presidenta venezolana lamentó la incursión armada estadounidense en la capital del país. “Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Eso ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia”, exclamó durante un acto que se llevó a cabo para honrar a las víctimas de los ataques del sábado pasado.
Mientras tanto, la esperanza y la angustia embargan a los familiares de los presos políticos. Unas 30 personas se agolpan a las afueras del Rodeo, al igual que en otros conocidos centros penitenciarios donde hay presos políticos, como El Helicoide en Caracas. No está claro cuántos son. Hasta ahora solo hay confirmación de la excarcelación del ex candidato presidencial, Enrique Márquez, junto al dirigente Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel, que salió junto a otros cuatro españoles detenidos. Ella tiene doble nacionalidad, consigna la agencia AFP.
La Casa Blanca insiste de hecho en que el gesto es una muestra de la influencia que tiene ahora Trump sobre la nueva administración. Pero frente a los penales solo hay frustración, por la tardanza y la falta de información.
“¡Llegaron las boletas de excarcelación!”, grita alguien en el Rodeo. La multitud responde cantando el himno nacional, con hincapié en su estrofa “abajo cadenas”. Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024, relató que pudo pasar a conversar con su papá en la cárcel. “No sabía nada. No sabían que habían agarrado a Maduro, nada. Estaban incomunicados desde el 15 de diciembre”, dijo Ibarreto quien, con miedo, le contó sobre la operación militar estadounidense que capturó al depuesto mandatario.
“Había varios presos cerca, todos comenzaron a gritar de emoción, aplaudían, los custodios no hacían nada”, acotó.
Maduro fue llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Deberá comparecer nuevamente ante la Justicia en la audiencia prevista para el 17 de marzo.
Otra etapa
Venezuela parece encaminarse al programa que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio el miércoles y que cuenta con tres fases: estabilizar, recuperar y eventualmente producir una transición democrática en el país que, a pasos agigantados, quiere dejar el chavismo en la historia de una nación que cuenta con la mayor cantidad de reservas petroleras del planeta, pero que, sin embargo, se ha quedado sin ocho millones de habitantes que, por la vigencia del régimen bolivariano, emigraron en busca de un destino mejor.