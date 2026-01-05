Secciones
Donald Trump negó que el círculo íntimo de Nicolás Maduro haya colaborado en su detención

El mandatario estadounidense reveló que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar el proceso de transición en el país caribeño.

Donald Trump, presidente de EEUU. Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro se realizó sin la participación del círculo íntimo del líder chavista. Además, reveló que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar el proceso de transición en el país caribeño.

En una entrevista concedida a NBC News, el republicano sostuvo que el arresto del dictador no implicó ninguna comunicación previa con Delcy Rodríguez, quien este lunes fue juramentada por la Asamblea Nacional como nueva presidenta de Venezuela. Ante la consulta sobre una eventual coordinación con la dirigente, el republicano fue categórico: “No, eso no es el caso”.

No obstante, el presidente estadounidense señaló que Rodríguez “ha estado cooperando” con funcionarios de su gobierno y anticipó que su situación será evaluada en los próximos días. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, afirmó.

Trump remarcó que la operación se ejecutó bajo su supervisión directa y de acuerdo con su propio criterio, más allá de contar con un equipo de altos funcionarios designados para coordinar la intervención, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario puso el foco en el futuro económico de Venezuela y aseguró que empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera del país en un plazo menor a 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, explicó, consignó Infobae. 

Venezuela posee reservas estimadas en más de 300.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte de las reservas conocidas a nivel mundial. En ese sentido, Trump sostuvo que la reactivación del sector energético no solo favorecerá a las compañías estadounidenses, sino que también impactará positivamente en el mercado global.

“Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó, al tiempo que destacó que los valores de la gasolina se encuentran en mínimos desde marzo de 2021. Según precisó, los ingresos generados podrían alcanzar para reembolsar las inversiones privadas sin necesidad de comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.

La situación interna de Venezuela 

Respecto de la situación política interna, el presidente descartó la convocatoria a elecciones en el corto plazo. “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, señaló, al explicar por qué no habrá comicios en los próximos 30 días.

Asimismo, advirtió que Estados Unidos está en condiciones de intervenir nuevamente si Delcy Rodríguez dejara de cooperar con su administración, aunque consideró que ese escenario es poco probable. “Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, sostuvo.

Por último, Trump se refirió a versiones periodísticas sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado y negó que haya descartado su participación en un eventual gobierno por haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado. “No debería haberlo ganado”, afirmó, aunque aclaró que “eso no tiene nada que ver con mi decisión”.

Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaNicolás MaduroDonald TrumpMaria Corina MachadoDelcy Rodríguez
