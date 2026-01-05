Donald Trump negó que el círculo íntimo de Nicolás Maduro haya colaborado en su detención

En otro tramo de la entrevista, el mandatario puso el foco en el futuro económico de Venezuela y aseguró que empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera del país en un plazo menor a 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, explicó, consignó Infobae.