En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

Sobre nuestro país, el impacto de esta nueva geopolítica es directo. Pero es muy distinto de lo que suponía la política exterior kirchnerista, que se ilusionaba con la mundialización del BRICS y una presencia benevolente de rusos y chinos en Latinoamérica. Todo lo contrario: lo que nos trae el mundo multipolar es una presencia mucho más intensa de Estados Unidos en nuestra región. Tal vez, la más intensa de toda la historia continental. Javier Milei fue pionero, y se convirtió en el mejor amigo de Trump en la región, y tal vez en el mundo. Eso lo coloca en un fuerte compromiso con el macho alfa de las Américas, y también en una posición privilegiada para pedir y proponer cosas a la Casa Blanca. Sin ir más lejos, hoy la Argentina podría incluso pedir el involucramiento de Estados Unidos en la Cuestión Malvinas, y proponer un nuevo modelo de soberanía en el Atlántico Sur: después de todo, la alianza entre Washington y Londres fue originada en un mundo que ya no existe más.