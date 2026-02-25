Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Colace había asumido a fines de octubre, sucediendo en el cargo a Lucas Pusineri, en un contexto más que complicado. Tomó la responsabilidad de conseguir los puntos necesarios para asegurar la permanencia en Primera División -objetivo que logró con un triunfo clave de local ante Godoy Cruz- y la CD decidió ratificarlo para la temporada entrante. Sin embargo, el DT no pudo conseguir resultados en el arranque del torneo, lo que le terminó costando el puesto tras esta gira por "La Docta".