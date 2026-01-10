Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Paradójicamente, la representación argentina ante Venezuela había sido asumida por Brasil como un gesto de acercamiento de Lula hacia Milei. El gobierno argentino había desconocido el resultado de las elecciones que permitieron a Maduro continuar en el poder, negando el triunfo de su rival Edmundo González Urrutia. Esa postura derivó, en julio de 2024, en una escalada de agresividad por parte del régimen chavista, con un acoso sistemático a la embajada argentina en Caracas, donde se habían refugiado integrantes del equipo de campaña de María Corina Machado. La presión culminó con la expulsión de los diplomáticos argentinos.