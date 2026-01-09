Venezuela anunció un “proceso exploratorio” para restablecer las relaciones diplomáticas con EEUU

El Gobierno de Venezuela informó este viernes que dio inicio a un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con el objetivo de reanudar las relaciones con Estados Unidos, luego de que Washington enviara una misión de diplomáticos a Caracas.
La decisión fue confirmada a través de un comunicado oficial del canciller Yván Gil, en el que se detalló que la administración transición encabezado por Delcy Rodríguez “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.
En ese marco, el jefe de la diplomacia venezolana remarcó que la estrategia del Ejecutivo se mantiene en línea con la postura expresada por la presidenta encargada.
“Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que” este es “el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del Derecho Internacional y la preservación de la paz”, sostuvo Gil.
Asimismo, el canciller reiteró la postura del gobierno venezolano ante la comunidad internacional, al insistir en la “denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que, en defensa de la patria, fueron asesinados en flagrante violación del Derecho Internacional”.
#Comunicado ð¢ El Gobierno de la RepÃºblica Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia nivel internacional que ha sido vÃctima de una agresiÃ³n criminal, ilegÃtima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acciÃ³n que ha dejado mÃ¡s de un centenar de muertes de civiles yâ¦ pic.twitter.com/uVhvDIzRrV— Yvan Gil (@yvangil) January 9, 2026