Venezuela anunció un “proceso exploratorio” para restablecer las relaciones diplomáticas con EEUU

Asimismo, el canciller reiteró la postura del gobierno venezolano ante la comunidad internacional, al insistir en la “denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que, en defensa de la patria, fueron asesinados en flagrante violación del Derecho Internacional”.