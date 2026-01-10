Delcy Rodríguez llamó a la unidad en Venezuela para “rescatar” a Maduro tras el operativo estadounidense

La mandataria sostuvo que no existe incertidumbre sobre la conducción del país y reafirmó la legitimidad del actual gobierno. “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro”, señaló, al tiempo que llamó a mantener la cohesión social. “Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz”.