Delcy Rodríguez llamó a la unidad en Venezuela para “rescatar” a Maduro tras el operativo estadounidense

La presidenta interina sostuvo que no descansará hasta lograr el regreso del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

Hace 3 Hs

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que su gobierno trabajará para “rescatar” al mandatario Nicolás Maduro, quien fue arrestado la semana pasada junto a su esposa, Cilia Flores, tras un operativo militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

“Hace un año juramos con el presidente Maduro, cuando comenzó su tercer mandato, y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, expresó Rodríguez durante un acto comunitario realizado en el estado de Miranda. 

En ese marco, remarcó que la unidad nacional será clave para lograr el objetivo: “Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró.

La mandataria sostuvo que no existe incertidumbre sobre la conducción del país y reafirmó la legitimidad del actual gobierno. “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro”, señaló, al tiempo que llamó a mantener la cohesión social. “Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz”.

Rodríguez también ratificó su compromiso personal con la liberación del jefe de Estado y de la primera dama. “El pueblo venezolano puede contar con nuestra lealtad. No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente y a la primera combatiente; no vamos a descansar, lo juramos”, enfatizó.

El conflicto se intensificó luego de que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses ingresaran a territorio venezolano y bombardearan Caracas y otras tres ciudades del centro del país. 

Según la versión oficial del gobierno venezolano, la ofensiva derivó en la “captura ilegal” de Maduro y de Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran detenidos y comparecen ante tribunales estadounidenses en la ciudad de Nueva York.

