¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Permaneció apenas cuatro meses en el cargo. Los pocos resultados conseguidos condicionaron su futuro en el club.

SIN CRÉDITO. La caída anoche ante Belgrano fue el detonante de la decisión de la CD de Atlético Tucumán. SIN CRÉDITO. La caída anoche ante Belgrano fue el detonante de la decisión de la CD de Atlético Tucumán. ARIEL CARRERAS / ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 2 Hs

La acumulación de magros resultados fue el preámbulo de una nueva historia que no tendrá final feliz en Atlético Tucumán: el paso de Hugo Colace como entrenador de la institución. Esta mañana, el club de 25 de Mayo y Chile confirmó la decisión de destituir al DT, en la búsqueda por enderezar una temporada que comenzó torcida.

Colace había asumido a fines de octubre en reemplazo de Lucas Pusineri, en un escenario complejo y con la urgencia de sumar para sostener la categoría. Cumplió ese objetivo con una victoria determinante ante Godoy Cruz que aseguró la permanencia y le permitió ser ratificado para la nueva temporada. Sin embargo, el inicio irregular en el actual torneo y la falta de resultados en las primeras fechas debilitaron su continuidad.

Ahora, Atlético Tucumán analiza alternativas para designar a un nuevo entrenador antes del próximo compromiso frente a Racing. En este contexto, LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para expresar su opinión sobre la salida de Hugo Colace. ¿Fue acertada la decisión o merecía más tiempo?

