¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Colace había asumido a fines de octubre en reemplazo de Lucas Pusineri, en un escenario complejo y con la urgencia de sumar para sostener la categoría. Cumplió ese objetivo con una victoria determinante ante Godoy Cruz que aseguró la permanencia y le permitió ser ratificado para la nueva temporada. Sin embargo, el inicio irregular en el actual torneo y la falta de resultados en las primeras fechas debilitaron su continuidad.