El papa León XIV expresó su grave preocupación por la situación en Venezuela y llamó a respetar la voluntad del pueblo

El papa León XIV expresó su grave preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y el Pacífico, haciendo especial hincapié en la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Durante un discurso en El Vaticano dirigido al cuerpo diplomático, el Pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, instó a la comunidad internacional a buscar soluciones políticas pacíficas que prioricen el bien común y no los intereses partidistas.
León XIV insistió su mensaje para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos. “Esto es especialmente válido para Venezuela tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”, sostuvo.
En su intervención, León XIV recordó a José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos canonizados por él en octubre, presentándolos como inspiración para la construcción de una sociedad basada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad. El Papa afirmó que solo de este modo se podrá superar la crisis que afecta a Venezuela desde hace años.
Entre las causas de la grave situación en el país, León XIV identificó el tráfico de drogas como uno de los principales factores. Calificó este fenómeno como una “lacra para la humanidad” y reclamó un compromiso conjunto internacional para erradicarlo y evitar que millones de jóvenes en todo el mundo caigan en el consumo de drogas. Subrayó además la necesidad de invertir en desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo, especialmente para quienes se ven envueltos en el mundo de las drogas sin saberlo.
El Pontífice también hizo referencia a otras crisis en la región, citando la “desesperada situación en Haití”, marcada por la violencia, la trata de personas, el exilio forzoso y los secuestros. León XIV manifestó su esperanza de que, con el apoyo concreto de la comunidad internacional, Haití pueda implementar pronto las medidas necesarias para restablecer el orden democrático y lograr la reconciliación y la paz.
En una declaración previa realizada el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, el Papa sostuvo que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, tras la intervención estadounidense en Caracas. Además, urgió a garantizar la soberanía y el Estado de Derecho en Venezuela, así como a respetar los derechos humanos y civiles. León XIV finalizó pidiendo rezar por el futuro del país y solicitó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona nacional, y de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.