El papa León XIV expresó su grave preocupación por la situación en Venezuela y llamó a respetar la voluntad del pueblo

Entre las causas de la grave situación en el país, León XIV identificó el tráfico de drogas como uno de los principales factores. Calificó este fenómeno como una “lacra para la humanidad” y reclamó un compromiso conjunto internacional para erradicarlo y evitar que millones de jóvenes en todo el mundo caigan en el consumo de drogas. Subrayó además la necesidad de invertir en desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo, especialmente para quienes se ven envueltos en el mundo de las drogas sin saberlo.