Donald Trump busca reactivar inversiones en Venezuela y protege sus activos

El presidente Donald Trump firmó un decreto para poner bajo protección especial los activos venezolanos -incluidos los ingresos petroleros depositados en Estados Unidos- para que no puedan ser embargados. Con el decreto firmado el viernes, Trump busca promover los objetivos de política exterior estadounidenses, explicó la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden.
La medida llega luego de una reunión en Washington entre el Presidente norteamericano y altos ejecutivos petroleros, a los que Trump les insistió en que inviertan en Venezuela. La solicitud fue recibida con cautela. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, aseguró que es imposible invertir si no se reforman los sistemas comercial y legal del país.
Varios otros ejecutivos en la reunión expresaron una reticencia similar, advirtiendo que la industria primero necesitaría asegurar amplias garantías de seguridad y financieras antes de comenzar un esfuerzo de varios años para aumentar la producción petrolera.
Incluso el inversionista petrolero Harold Hamm, un destacado explorador independiente y gran donador de Trump, indicó que necesitaría muchas más garantías antes de respaldar el plan de reinversión del Gobierno. “Es complicado -dijo sobre Venezuela-. Hay una inversión enorme que debe hacerse, todos estamos de acuerdo en eso, y ciertamente necesitamos tiempo para que se concrete”.
ExxonMobil y ConocoPhillips salieron en 2007 de Venezuela, después de negarse a la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de ceder el control mayoritario de su actividad al Estado venezolano. Desde entonces, buscan recuperar millones de dólares que aseguran que Venezuela les debe. Chevron es la única firma estadounidense en la actualidad con licencia para operar en Venezuela.
Con la orden ejecutiva, Trump declaró una emergencia nacional “para proteger los ingresos por petróleo venezolano en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de embargos o procesos judiciales”, según indicó la Casa Blanca. “El presidente Trump está previniendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podría socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela”, añadió.
Sancionado por Washington desde 2019, Venezuela posee alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo y fue en su momento un importante proveedor de crudo a Estados Unidos.
El decreto se da una semana después de que Estados Unidos realizara un operativo para capturar a la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y llevarlos a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
U$S100 millones
En tanto, al recibir el viernes a ejecutivos de una veintena de petroleras en la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos va a tomar la decisión sobre qué empresas van a entrar a Venezuela. “Ustedes están negociando con nosotros directamente”, aseguró el mandatario, quien garantizó seguridad.
Previamente aseguró en una entrevista que esas empresas están dispuestas a invertir hasta 100.000 millones de dólares, en Venezuela pero tal cifra no fue mencionada en el encuentro, en el que primó la cautela.
Venezuela apenas extrae un millón de barriles diarios, menos de un tercio de sus mejores épocas.