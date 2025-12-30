Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección

El nombre del empresario aparece en el expediente a partir de su relación con TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en el estado de Florida, Estados Unidos, constituida en agosto de 2021 y de su propiedad. Dicha firma fue designada por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, como agente comercial exclusivo para operar en el exterior. Entre sus funciones figuraban la recaudación de ingresos internacionales, la administración de pagos, la cobertura de gastos logísticos y la posterior remisión de fondos a la Argentina.