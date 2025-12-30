Secciones
Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección

Javier Faroni, empresario teatral, transfirió alrededor de U$S260.000.000 en los últimos tres años en cuentas bancarias en los Estados Unidos.

EN NORDELTA. Faroni, señalado como dueño de la empresa, no fue detenido pero sí impedido de salir del país. EN NORDELTA. Faroni, señalado como dueño de la empresa, no fue detenido pero sí impedido de salir del país. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 3 Hs

En un nuevo capítulo de la investigación judicial que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este martes se llevaron adelante allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia en el marco de una causa que indaga el presunto desvío de fondos millonarios. Los procedimientos alcanzaron al domicilio del empresario Javier Faroni, ubicado en el barrio Yacht de Nordelta, así como a la sede de la AFA en la calle Viamonte y al predio que la entidad posee en Ezeiza.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y se desarrollaron durante las primeras horas del día. Si bien no se libraron órdenes de detención, Faroni quedó sujeto a una restricción para salir del país, en el contexto de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al manejo de recursos de la AFA.

Contraste brutal: Selección ejemplo, AFA escandalosa

El nombre del empresario aparece en el expediente a partir de su relación con TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en el estado de Florida, Estados Unidos, constituida en agosto de 2021 y de su propiedad. Dicha firma fue designada por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, como agente comercial exclusivo para operar en el exterior. Entre sus funciones figuraban la recaudación de ingresos internacionales, la administración de pagos, la cobertura de gastos logísticos y la posterior remisión de fondos a la Argentina.

La investigación no se inició en tribunales locales ni surgió de una auditoría interna, sino que tuvo su punto de partida en los tribunales federales de Estados Unidos. Allí, a partir de una serie de medidas de discovery, la Justicia norteamericana comenzó a rastrear movimientos financieros vinculados a contratos internacionales de la AFA, lo que permitió detectar transferencias de gran volumen realizadas a través del sistema bancario estadounidense.

Según surge de documentación bancaria a la que accedió el diario La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de U$S260 millones en cuentas abiertas en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. Ese monto no incluye transferencias internas entre cuentas de la misma empresa, por lo que el volumen total de fondos movilizados podría acercarse a los U$S300 millones.

El origen del dinero se concentró en tres grandes fuentes: contratos de patrocinio internacional —con Adidas como principal aportante—, derechos de transmisión y plataformas digitales como AFA Play, y la organización de partidos amistosos disputados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos. De acuerdo con los registros bancarios incorporados a la causa, varios de esos ingresos ingresaron directamente a las cuentas de la sociedad en el exterior, sin pasar por la AFA en la Argentina.

Para los investigadores, este esquema podría configurar una maniobra de lavado de dinero, ya que la AFA, presidida por Claudio Tapia y con Pablo Toviggino como tesorero y hombre de máxima confianza del dirigente, figuraría como beneficiaria final de los contratos, mientras que los fondos quedaban depositados en cuentas de una empresa privada intermediaria.

EN LA MIRA. El empresario Javier Faroni, junto a su mujer Erica Gillette, figuran como titulares de la empresa TourProdenter. EN LA MIRA. El empresario Javier Faroni, junto a su mujer Erica Gillette, figuran como titulares de la empresa TourProdenter. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR

Frente a las acusaciones, la AFA difundió un comunicado oficial en el que sostuvo: “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

Por su parte, la empresa también se pronunció y ratificó el vínculo comercial, al tiempo que afirmó que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.

Mientras la investigación avanza y se analizan los movimientos financieros bajo la lupa judicial, los allanamientos marcan un punto de inflexión en una causa que podría tener derivaciones de alto impacto político y deportivo, y que pone en el centro de la escena al manejo de fondos de la AFA, a sus principales autoridades y a su estructura de negocios en el exterior.

Temas Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
Comentarios