Escándalo en la AFA: la quinta de Pilar investigada por la Justicia valdría varios millones de dólares más que lo declarado en la escritura

La valuación de una quinta ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, se convirtió en una nueva pieza clave para el rompecabezas de las investigaciones judiciales que rodean a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Según reveló La Nación, los peritos oficiales anticiparon que el valor real de la propiedad es muy superior al monto que figura en la escritura de compraventa y que este lunes será informado formalmente al juzgado en lo penal económico.
La propiedad, de más de cinco hectáreas, cuenta con helipuerto, pista de equitación, galpones de grandes dimensiones e instalaciones deportivas. En los papeles, sin embargo, fue declarada por apenas US$1,8 millones, una cifra que llamó la atención de la Justicia por estar muy por debajo de los valores de mercado para un predio de esas características en la zona norte del conurbano bonaerense.
De acuerdo con la investigación, los especialistas que intervinieron en el peritaje ya adelantaron al juzgado que la tasación final arroja un monto “varios millones de dólares” superior al declarado. El informe definitivo será presentado este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky, quien actualmente tiene a su cargo la causa.
El dato central que surge del expediente es que, según la escritura, el inmueble de 55.690 metros cuadrados se pagó a razón de apenas U$S 32 el metro cuadrado. Para los peritos, ese valor no se corresponde con la ubicación, la extensión ni con las construcciones existentes dentro del predio.
El trabajo de tasación fue realizado por tres integrantes del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tres del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro. Todos ellos habían sido designados originalmente por el juez Daniel Rafecas, quien inició la investigación antes de declararse incompetente y derivar el expediente al fuero penal económico.
La quinta quedó en el medio de la causa tras un allanamiento en el que se descubrió un galpón con 45 autos de lujo y de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, un total de 54 vehículos. Todos estaban registrados a nombre de la firma Real Central SRL y fueron secuestrados para su posterior tasación.
La sociedad Real Central SRL pertenece a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte. Ambos se encuentran actualmente con prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas bancarias, tanto personales como de la empresa. Este lunes deberán presentarse ante el juez para dar explicaciones, aunque no en calidad de indagatoria, sino bajo el mecanismo previsto por el artículo 73 del Código Procesal Penal, que habilita a los imputados a realizar una exposición voluntaria.
Según consta en el expediente, la propiedad fue adquirida el 30 de mayo de 2024 por Real Central SRL, apenas dos semanas después de que la empresa fuera reestructurada y rebautizada. Hasta entonces, la firma se llamaba Central Park Drinks SRL. En ese proceso, su capital social se elevó a 58 millones de pesos y Pantano cedió su participación accionaria mayoritaria a su madre.
El origen del inmueble también forma parte de la investigación. La quinta había pertenecido previamente a Carlos Tevez, quien en 2023 la vendió a la firma Malte SRL. Esa sociedad estaba integrada mayoritariamente por Mauro Javier Paz, entonces vinculado a asociaciones deportivas afiliadas a la AFA, y por Orlando Martín López.
De acuerdo con la documentación analizada por La Nación, Malte SRL y sus socios tenían domicilio registrado en Santiago del Estero, en la misma dirección que HT SRL, la empresa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Si bien el nombre de Toviggino no figura en la escritura de la operación, la Justicia considera que el entramado societario y las coincidencias de domicilios son elementos relevantes dentro de la causa.
En paralelo al peritaje inmobiliario, el juez Aguinsky dispuso levantar el secreto fiscal, financiero y bancario sobre Toviggino y sobre las personas señaladas como presuntos testaferros. Además, solicitó un informe integral al titular de la DGI, Mariano Mengochea, para analizar la situación económica, financiera y tributaria de las sociedades vinculadas a la compra del predio.
Otro aspecto que forma parte del expediente es la operatoria financiera utilizada para concretar la compra. Según la escritura, el pago de los US$1,8 millones se realizó mediante una transferencia desde una cuenta del Banco Credicoop hacia una cuenta especial en dólares del Banco Coinag. Este último es el mismo banco que utilizaba Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, para emitir tarjetas de crédito, una de las cuales habría sido utilizada por Claudio "Chiqui" Tapia.
La investigación también reconstruye el perfil de los compradores. Pantano, además de presidir la Asociación Argentina de Futsal, tuvo un paso por la tesorería del Club Almirante Brown. Figura como monotributista y, al momento de la denuncia, registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos. Su madre, Conte, es jubilada y trabajadora autónoma y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
Con la presentación inminente del informe pericial, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. La diferencia entre el valor declarado en la escritura y la valuación que establecerán los expertos oficiales podría reforzar la hipótesis de un posible ocultamiento patrimonial, en una investigación que ya incluye embargos, secuestro de bienes y múltiples líneas abiertas sobre el circuito financiero que rodea a la dirigencia del fútbol argentino.