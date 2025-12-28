Escándalo en la AFA: la quinta de Pilar investigada por la Justicia valdría varios millones de dólares más que lo declarado en la escritura

La valuación de una quinta ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, se convirtió en una nueva pieza clave para el rompecabezas de las investigaciones judiciales que rodean a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Según reveló La Nación, los peritos oficiales anticiparon que el valor real de la propiedad es muy superior al monto que figura en la escritura de compraventa y que este lunes será informado formalmente al juzgado en lo penal económico.