Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

La investigación judicial que avanza en Estados Unidos sobre el flujo de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo del dinero que genera la Selección y los negocios internacionales de la entidad que preside Claudio Tapia. Documentación bancaria confidencial, a la que accedió el diario LA NACION, revela que casi U$S500.000 terminó en manos de sociedades relacionadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de máxima confianza del presidente del fútbol argentino.
El eje de la investigación gira en torno a TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Estados Unidos que desde diciembre de 2021 está habilitada por la AFA para concentrar el cobro de los ingresos internacionales de la Selección y de los contratos comerciales firmados en el exterior. La compañía, cuya controlante formal es Erica Gillette -pareja del productor teatral y exdiputado Javier Faroni-, fue autorizada por unanimidad del Comité Ejecutivo luego de un aval político impulsado por “Chiqui” Tapia.
Desde entonces, los patrocinadores extranjeros y las empresas con derechos de transmisión depositan allí sus pagos. Según los registros bancarios analizados, la firma movió al menos U$S260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos durante los últimos cuatro años. Una parte de esos fondos se destinó a gastos operativos de la AFA, pero otra porción significativa tomó rumbos que hoy están bajo la lupa judicial.
Entre los movimientos más sensibles aparecen transferencias a sociedades vinculadas directa o indirectamente a Pablo Toviggino. El caso más relevante es el de SOMA SRL, una firma radicada en la provincia de Santiago del Estero, que recibió casi medio millón de dólares en un período de apenas siete meses.
Los documentos obtenidos por el diario porteño indican que SOMA SRL percibió un total de U$S468.000 entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de este año. Las transferencias partieron desde una cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC. Dos giros concentraron los montos más elevados: uno por U$S120.000, el 9 de abril, y otro por U$S157.000, el 12 de mayo.
A esos envíos se suman otras transferencias menores detectadas en el sistema financiero estadounidense: un depósito de U$S5.604 proveniente del banco Synovus, fechado el 10 de agosto de 2023, y dos pagos adicionales de U$S5.000 cada uno realizados en enero de 2024 desde una cuenta del Citibank utilizada por la recaudadora internacional de la AFA. El total global asciende a U$S483.604.
El entramado empresarial que despierta las sospechas
SOMA SRL no es una sociedad desconocida para los investigadores. De hecho, figura mencionada en la ampliación de una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, en el marco de la causa por la denominada “mansión de Pilar”. En esa presentación se describen vínculos societarios directos con el entorno de Pablo Toviggino.
Según los registros oficiales, el tesorero de la AFA fue accionista de SOMA hasta enero de 2016, cuando cedió sus participaciones a Gabriel Leonardo Gorosito. Sin embargo, distintas constancias societarias muestran que el control real de la empresa siguió ligado a su círculo íntimo. Actualmente, el gerente de la firma es Mauro Javier Paz, ex director de la liga femenina de la AFA y señalado en la causa como uno de los presuntos testaferros del núcleo dirigente.
Paz también aparece vinculado a Malte SRL, la sociedad que compró la vivienda de Villa Rosa al ex futbolista Carlos Tevez, otra operación bajo investigación. Hasta hace pocos meses, además, figuraba como socio de SOMA Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA. Según una publicación del Boletín Oficial de Santiago del Estero del 7 de mayo, un día antes transfirió el 90% de sus acciones a Servicios Lindor SA, otra firma relacionada con el mismo entramado empresarial.
Los movimientos fueron constantes. En agosto de 2023, Darío Toviggino había adquirido ese paquete accionario de manos de Gabriela Verónica Coronel Peña. Durante casi un año, la sociedad quedó conformada por él y Orlando Martín López, otro nombre que se repite en distintas empresas vinculadas al círculo de confianza del tesorero.
La investigación revela además que SOMA SRL fue utilizada para múltiples actividades comerciales: transporte aéreo, agencias de viajes, construcción y explotación de marcas. Entre ellas aparece “Neurus”, el mismo nombre que llevaba el helipuerto instalado en la mansión de Pilar, uno de los bienes más emblemáticos del caso.
El entramado societario se vuelve aún más complejo al observar que SOMA también absorbió en 2022 las acciones de Malte SRL. En ese momento, los socios eran Juan Pablo Beacon -otro allegado a Toviggino- y Carlos Bruno Seguel, quien figura vinculado a varios de los 54 vehículos secuestrados en la causa.
Pero SOMA no fue la única beneficiaria de los giros desde Estados Unidos. Los registros bancarios también muestran transferencias hacia Cabello SRL, una firma dedicada al turismo y gerenciada, otra vez, por Mauro Javier Paz. Hasta junio de 2024, el 95% de sus acciones pertenecía a SOMA; luego pasaron a manos de Servicios Lindor SA, reforzando el patrón de sociedades interconectadas.
Un detalle que llamó la atención de los investigadores es la reiteración de domicilios. Tanto SOMA como Cabello declararon en algún momento la dirección Posadas 1111, en la ciudad de Santiago del Estero. Sin embargo, en los registros de las transferencias desde TourProdEnter aparece la misma dirección, pero ubicada en el barrio porteño de Recoleta, donde funciona un complejo de oficinas.
En ese mismo edificio, en el octavo piso, figura registrada la empresa Netcargo, donde aparecen nuevamente los nombres de Mauro Paz y Orlando López. La coincidencia se repite en otros documentos: en la escritura de compraventa de la mansión de Pilar, una de las firmas involucradas declaró domicilio en Posadas 1111 de Recoleta, mientras que la otra consignó la misma numeración, pero en Santiago del Estero.
Personas cercanas al empresario señalaron que “la empresa TourProdEnter es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA”. Y agregaron: “Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA. En ese contexto ejecuta las acciones que deba hacer por su función de logística y de acuerdo a instrucciones formales de la asociación, entre ellas, en ocasiones y según corresponda, como agente de cobro y pago”.
La investigación de La Nación también alcanza al entorno personal del tesorero. El 30 de diciembre de 2024 se registró una transferencia por U$S40.000 desde la cuenta del Bank of America a nombre de María Florencia Sartirana, actual pareja de Pablo Toviggino y ex gerenta de Finanzas de la AFA. El movimiento figura como uno de los pagos realizados por la firma recaudadora en el exterior.
Sartirana ocupó un rol clave en la administración de la entidad hasta 2022. Ese mismo año fundó la bodega boutique “La Vigilia”, en Mendoza, cuyos vinos comenzaron a aparecer en eventos oficiales de la AFA y reuniones dirigenciales. Algunas botellas incluso llevaban la etiqueta “Neurus”, el mismo nombre utilizado en el helipuerto de la mansión investigada.
Además, su nombre figura en WICCA SAS, la empresa que abonaba las expensas del barrio privado Ayres Plaza, donde la pareja llegó a poseer dos propiedades. Durante un allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas, se constató que Toviggino y una de sus hijas estaban autorizados a ingresar libremente a una de esas viviendas, formalmente registrada a nombre de Real Central, la firma que también figura como propietaria de la mansión y de los 54 vehículos incautados.