Contraste brutal: Selección ejemplo, AFA escandalosa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente. Mientras la Selección mayor continúa siendo motivo de orgullo global tras la consagración en Qatar 2022 y la ratificación de un proyecto deportivo exitoso, la conducción institucional del fútbol argentino vuelve a quedar envuelta en una trama de denuncias por presunto desvío de fondos millonarios y retenciones indebidas de aportes que golpean de lleno la credibilidad de la entidad. La paradoja es evidente, porque el país de los campeones del mundo convive, otra vez, con sospechas que erosionan la confianza en la casa madre del deporte más popular.