Escándalo en la AFA: así sería la maniobra para desviar millones de dólares a empresas sin actividad en Estados Unidos

Las cuentas bancarias de TourProdEnter figuran formalmente a nombre de Gillette, quien en redes sociales se presenta como dedicada de manera exclusiva a tareas familiares. Faroni, en tanto, aparece como firmante en una de las cuentas y posee tarjetas de crédito asociadas a otras. El empresario teatral tiene, además, antecedentes políticos ya que integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio liderado por Sergio Massa.