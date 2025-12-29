Escándalo en la AFA: quién es Pablo Toviggino, el dirigente que concentra poder detrás de "Chiqui" Tapia

El poder de Toviggino no se explica solo por su cargo formal en la AFA. Desde el Consejo Federal, maneja la organización de los torneos del interior, el ascenso, el vínculo con las ligas regionales y buena parte de la política deportiva fuera del eje Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Esa base territorial fue clave para sostener la gestión de Tapia desde 2017 y para consolidar mayorías en asambleas y votaciones internas.