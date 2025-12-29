Escándalo en la AFA: quién es Pablo Toviggino, el dirigente que concentra poder detrás de "Chiqui" Tapia

Detrás de la figura visible de Claudio "Chiqui" Tapia, existe un dirigente que acumula funciones, influencia y control territorial dentro del fútbol argentino. Se trata de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y presidente del Consejo Federal, el organismo que nuclea a 233 ligas y más de 6.500 clubes del interior del país.
El perfil y el recorrido de Toviggino fueron reconstruidos en una investigación publicada por La Nación, elaborada por el periodista Alberto Cantore, que detalla cómo pasó de un club modesto de Santiago del Estero a convertirse en uno de los hombres más influyentes de la estructura dirigencial del fútbol argentino.
El poder de Toviggino no se explica solo por su cargo formal en la AFA. Desde el Consejo Federal, maneja la organización de los torneos del interior, el ascenso, el vínculo con las ligas regionales y buena parte de la política deportiva fuera del eje Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Esa base territorial fue clave para sostener la gestión de Tapia desde 2017 y para consolidar mayorías en asambleas y votaciones internas.
Su construcción política comenzó en Comercio Central Unidos, club de Santiago del Estero que le sirvió como plataforma para tejer alianzas en el interior profundo. Desde allí saltó a la presidencia de la liga local y luego al Consejo Federal, un espacio históricamente subestimado por los clubes directamente afiliados, pero decisivo en la actual correlación de fuerzas dentro de la AFA.
A diferencia de otros hombres fuertes del fútbol, Toviggino no se mantuvo en las sombras. En los últimos años, se convirtió en un protagonista habitual de las redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde respondió con dureza a dirigentes, entrenadores y referentes que cuestionaron decisiones de la AFA.
Uno de los episodios más resonantes fue su cruce con Juan Sebastián Verón, luego de que Estudiantes de La Plata se negara a realizar el pasillo a Rosario Central, designado campeón por la AFA. Desde sus redes, Toviggino lanzó un mensaje intimidante que cerraba con una frase que encendió la polémica: “Que 2026 te/nos espera”.
También apuntó contra Carlos Tevez, Jorge Brito y dirigentes de Talleres, Godoy Cruz y otros clubes que expresaron disidencias con la conducción del fútbol argentino. En cada intervención, el tesorero se mostró como el principal defensor público de Tapia, incluso cuando el presidente optó por el silencio.
Política, alianzas y Santiago del Estero
El perfil trazado por La Nación subraya además el fuerte vínculo de Toviggino con el poder político de Santiago del Estero, en particular con el gobernador Gerardo Zamora. Esa relación fue clave para el desarrollo de infraestructura deportiva en la provincia, como el estadio Madre de Ciudades, inaugurado en 2021 y convertido en sede habitual de finales, partidos de selección y eventos internacionales.
Desde ese entramado, Santiago del Estero pasó a ocupar un lugar central en el mapa del fútbol argentino, con ascensos de clubes locales y una presencia constante en competencias nacionales. El Consejo Federal, bajo el mando de Toviggino, fue una herramienta clave en ese proceso.
En el plano nacional, el dirigente mantuvo además una relación política fluida con Sergio Massa, especialmente durante la campaña presidencial de 2023. Desde la AFA se impulsaron gestos y mensajes públicos que fueron leídos como señales de respaldo, como la campaña “No a las SAD”, en abierta oposición a la postura del actual presidente Javier Milei.
El crecimiento del perfil público de Toviggino coincidió con el avance de investigaciones judiciales que lo tienen como uno de los protagonistas centrales. Está imputado en una causa por presunta retención indebida de aportes previsionales por más de $19.000 millones, y su nombre aparece vinculado a pesquisas por lavado de dinero, sociedades comerciales y bienes de alto valor.
Entre los episodios que más impacto generaron figura el allanamiento a una quinta de lujo en Pilar, donde se encontraron decenas de autos de alta gama, motos y kartings, así como el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero dispuesto por la Justicia.
Además, su nombre surge en la investigación sobre la financiera Sur Finanzas y en el circuito de empresas vinculadas a la recaudación internacional de la AFA, un entramado que hoy está bajo la lupa judicial y mediática.
El poder detrás del poder
Según reconstruye el perfil periodístico, Toviggino fue clave en momentos decisivos de la AFA. Desde la fallida elección del “38 a 38” en 2015, pasando por la Comisión Normalizadora impulsada por la FIFA, hasta la llegada definitiva de Tapia a la presidencia. Su rol fue siempre el mismo: operar, negociar, presionar y ejecutar.
Mientras Tapia se enfocó en la Selección y en el vínculo internacional, Toviggino concentró el control del fútbol doméstico. Ascenso, interior, árbitros, tribunales y reglamentos pasaron, directa o indirectamente, por su órbita.
Hoy, con múltiples causas abiertas y una exposición inédita, ese esquema de poder enfrenta su momento más delicado. El dirigente que durante años fue un engranaje silencioso quedó en el centro de la escena, con la Justicia avanzando y con un modelo de conducción que comienza a ser cuestionado desde adentro y desde afuera del fútbol.