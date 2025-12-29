Escándalo AFA y Sur Finanzas: una jueza ordenó allanamientos para determinar presuntas maniobras financieras ilegales

La investigación apunta a operaciones cambiarias realizadas durante el período en el que regía el cepo, por un monto que no sería inferior a los 1.400 millones de dólares. En ese esquema habrían participado alrededor de 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas, de acuerdo con lo que se analiza en la causa. El expediente está a cargo del fiscal Carlos Stornelli.