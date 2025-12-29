Escándalo AFA y Sur Finanzas: una jueza ordenó allanamientos para determinar presuntas maniobras financieras ilegales

La causa judicial que investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dio en las últimas horas un salto significativo. La jueza federal María Romilda Servini ordenó una serie de allanamientos masivos en el marco de una pesquisa por presuntas maniobras ilegales con el dólar blue, en las que estarían involucradas decenas de casas de cambio, entidades bancarias y un amplio número de personas físicas.
Según fuentes con acceso al expediente, los operativos superaron los 60 y se realizaron de manera simultánea en distintos puntos del país. Hubo procedimientos en la ciudad de Buenos Aires, en varias localidades del conurbano bonaerense y también en Bahía Blanca. El objetivo fue recolectar documentación, dispositivos electrónicos y registros contables que permitan reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
La investigación apunta a operaciones cambiarias realizadas durante el período en el que regía el cepo, por un monto que no sería inferior a los 1.400 millones de dólares. En ese esquema habrían participado alrededor de 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas, de acuerdo con lo que se analiza en la causa. El expediente está a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes emitidos por el Banco Central de la República Argentina. El foco estuvo puesto en la compra de divisas realizada por 18 casas de cambio a través de dos bancos, en un lapso considerado políticamente sensible: entre enero y octubre de 2023, en la antesala de las elecciones presidenciales.
De acuerdo con la denuncia, el modo en que se canalizaron las operaciones generó fuertes dudas sobre el origen y la legalidad de los fondos. La UIF sostuvo que la estructura utilizada para mover esas sumas podía poner en crisis la licitud del dinero involucrado, lo que motivó la apertura formal de la causa y las medidas de prueba que ahora se profundizan.
En paralelo, la semana pasada se produjo un avance relevante en otro expediente conexo. El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, empresa cuyo titular es Ariel Vallejo, señalado como un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia.
La investigación sobre la financiera cercana a la AFA entra en una fase decisiva
En esa resolución también fueron procesadas otras dos personas, identificadas como choferes de la financiera. En el caso de Sánchez, el magistrado dispuso la prisión domiciliaria al considerar que existían riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación si permanecía en libertad. El procesamiento se dictó, entre otros cargos, por el presunto ocultamiento de información relevante para la causa.
Con los allanamientos ordenados por Servini y los procesamientos ya dictados en expedientes vinculados, la investigación sobre Sur Finanzas entra en una etapa decisiva. La Justicia busca ahora determinar el alcance real de las maniobras, identificar responsabilidades y establecer si existió un esquema sistemático de operaciones ilegales en el mercado cambiario paralelo, en un contexto económico y político particularmente sensible.