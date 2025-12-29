Secciones
Tres jueces ordenaron un megaoperativo: más de 60 allanamientos que salpican a "Chiqui" Tapia

Los procedimientos se extendieron por toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras provincias.

Servini, Capuchetti y Casanello, los jueces federales que encabezan la causa. Servini, Capuchetti y Casanello, los jueces federales que encabezan la causa.
Hace 2 Hs

En una nueva fase de la investigación contra Sur Finanzas, una financiera estrechamente vinculada al fútbol argentino, la jueza federal María Romilda Servini ordenó este lunes más de 60 allanamientos simultáneos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares. 

La medida se enmarca en una causa que indaga maniobras sospechosas con la compra de dólares al tipo de cambio oficial durante 2023, cuando regían fuertes restricciones cambiarias, el llamado “cepo”, y que podrían poner en cuestión el origen y la legalidad de los fondos involucrados. Los montos de las maniobras rondarían los 1.400 millones de dólares, cifra que llamó la atención durante la investigación.

Las órdenes de allanamiento incluyeron, entre otros objetivos, la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en Banfield, donde la Policía Federal Argentina secuestró documentación, teléfonos celulares y otros elementos posibles de interés para la investigación. 

Ariel Vallejo junto a Claudio Ariel Vallejo junto a Claudio

El expediente judicial, que se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) basada en reportes del Banco Central (BCRA), señala que al menos 18 casas de cambio operaron con dos bancos para adquirir grandes volúmenes de divisas oficiales sin justificación económica suficiente, especialmente entre enero y octubre de 2023, un período considerado sensible por su cercanía a las elecciones presidenciales de ese año. 

La causa, que investiga posibles delitos como intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado de activos, se suma a otras líneas de pesquisa que apuntan contra Sur Finanzas y sus conexiones con el mundo del fútbol argentino. Vallejo, además de su rol en la financiera, ya enfrenta otras investigaciones penales por presunto lavado de dinero en la justicia de Lomas de Zamora.

Allanamientos en un depósito en Turdera, presuntamente ligado a Sur Finanzas. Allanamientos en un depósito en Turdera, presuntamente ligado a Sur Finanzas.

Este megaoperativo judicial representa otro capítulo de una investigación que mantiene en alerta a sectores del sistema financiero paralelo y a entidades vinculadas al deporte nacional, mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito completo de los fondos y establecer responsabilidades concretas.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoSebastián CasanelloMaría Romilda Servini de CubríaProvincia de Buenos AiresClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
