Tres jueces ordenaron un megaoperativo: más de 60 allanamientos que salpican a "Chiqui" Tapia

La medida se enmarca en una causa que indaga maniobras sospechosas con la compra de dólares al tipo de cambio oficial durante 2023, cuando regían fuertes restricciones cambiarias, el llamado “cepo”, y que podrían poner en cuestión el origen y la legalidad de los fondos involucrados. Los montos de las maniobras rondarían los 1.400 millones de dólares, cifra que llamó la atención durante la investigación.