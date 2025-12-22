Secciones
A cuánto cotizaría el dólar en 2026 bajo el nuevo régimen cambiario

La principal modificación será el desplazamiento de las bandas de flotación en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La inflación será la variable para definir el techo de la divisa norteamericana.

COTIZACIÓN. Los nuevos valores del dólar estarán atados a la evolución de los precios. COTIZACIÓN. Los nuevos valores del dólar estarán atados a la evolución de los precios. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El nuevo régimen cambiario que el Gobierno de Javier Milei pondrá en marcha a partir de 2026 ya empezó a reconfigurar las proyecciones del mercado financiero. Aunque su implementación formal comenzará el 1 de enero, consultoras y analistas trabajan desde ahora con distintos escenarios para estimar cómo podría evolucionar la cotización del dólar bajo un esquema que deja atrás los ajustes automáticos y pasa a vincular el tipo de cambio a la dinámica de la inflación.

El cambio central del nuevo sistema es el desplazamiento de las bandas de flotación en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A diferencia del mecanismo anterior, que contemplaba correcciones mensuales preestablecidas, el valor máximo del dólar oficial quedará atado a la evolución de los precios. En ese contexto, la inflación se convierte en la variable clave para definir el techo cambiario.

Un informe de la consultora GMA Capital, elaborado con datos del Banco Central y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), plantea tres posibles trayectorias para el tipo de cambio durante 2026, según el grado de nominalidad que alcance la economía.

Tres posibles escenarios para la cotización del dólar en 2026

En el escenario base, considerado el más probable por los analistas, se proyecta una inflación cercana al 24% anual. Bajo ese supuesto, la banda superior del dólar comenzaría enero de 2026 en torno a los $1.565, superaría los $1.700 hacia mitad de año y cerraría diciembre cerca de los $1.915. Esta proyección supone una continuidad del proceso de desinflación, aunque a un ritmo moderado.

El escenario pesimista contempla una inflación más elevada, cercana al 30%, en caso de que la desaceleración de los precios resulte más lenta. En ese marco, el ajuste de la banda sería mayor y la cotización del dólar oficial podría acercarse a los $2.000 hacia el final del período.

En contraste, el escenario optimista parte de una inflación del orden del 19% anual. Con una baja más pronunciada del IPC, el techo cambiario se ubicaría en niveles más bajos y el tipo de cambio oficial terminaría 2026 alrededor de los $1.843.

El estudio también compara el nuevo régimen con el esquema previo de ajustes del 1% mensual. De haberse mantenido ese sistema, la banda superior del dólar habría alcanzado aproximadamente los $1.720 a fines de 2026. En cambio, con el nuevo método, incluso en el escenario base, la diferencia sería cercana a los $195, reflejando un mayor margen de flotación.

El régimen de bandas cambiarias fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y obliga al Banco Central a intervenir cuando el tipo de cambio perfora el piso o supera el techo establecido. Actualmente, ese corredor se ubica entre $921,20 y $1.518,52, aunque esos valores quedarán desactualizados cuando entre en vigencia la nueva metodología de ajuste.

En paralelo, el BCRA anunció un programa de acumulación de reservas que incluye compras en el Mercado Libre de Cambios incluso dentro de la banda. En el escenario base, la autoridad monetaria prevé adquirir hasta U$S10.000 millones durante 2026, con la posibilidad de ampliar ese monto si crece la demanda de pesos sin necesidad de una esterilización agresiva.

