A cuánto cotizaría el dólar en 2026 bajo el nuevo régimen cambiario

El nuevo régimen cambiario que el Gobierno de Javier Milei pondrá en marcha a partir de 2026 ya empezó a reconfigurar las proyecciones del mercado financiero. Aunque su implementación formal comenzará el 1 de enero, consultoras y analistas trabajan desde ahora con distintos escenarios para estimar cómo podría evolucionar la cotización del dólar bajo un esquema que deja atrás los ajustes automáticos y pasa a vincular el tipo de cambio a la dinámica de la inflación.