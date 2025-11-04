Disminuye la tensión cambiaria: el dólar mayorista se aleja del techo de la banda

Las miradas puestas en las reservas y la licitación

El mercado sigue de cerca la capacidad del Gobierno para acumular reservas y el resultado de la próxima licitación del Tesoro. Gustavo Ber, economista especializado en finanzas, consideró que los recientes cambios en el Gabinete generaron una respuesta positiva en la búsqueda de un acuerdo político y destacó la importancia de la acumulación de reservas, especialmente en un escenario de remonetización asociada a la baja de tasas.