Disminuye la tensión cambiaria: el dólar mayorista se aleja del techo de la banda

El dólar oficial muestra signos de moderación en el mercado mayorista, al aliviar la presión sobre el esquema cambiario. Esta estabilización se produce mientras los operadores del mercado financiero aguardan señales claras sobre la dirección futura de la política cambiaria por parte del equipo económico y en la víspera de una licitación crucial del Tesoro Nacional, que enfrenta significativos vencimientos de deuda en pesos.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio se cotiza a $1.469, lo que representa un descenso del 0,9% ($13) respecto al cierre del lunes, cuando había experimentado un salto del 2,6% que interrumpió la relativa calma observada la semana anterior.
En el Banco Nación (BNA), el dólar minorista retrocede $5, ubicándose en $1.495 para la venta al público. El "dólar tarjeta" (que incluye un recargo impositivo), se sitúa en $1.943,5.
Comportamiento de los dólares paralelos
-Dólar MEP: baja un 0,8% a $1.488,23, con una brecha del 1,3% respecto al oficial.
-Dólar Contado con Liquidación (CCL): cae un 0,7% a $1.511,37, ampliando la brecha con el mayorista al 2,9%.
-Dólar Blue: asciende a $1.455 en el mercado informal (según Ámbito).
-Dólar Cripto: opera a $1.503,97 (según Bitso).
Las miradas puestas en las reservas y la licitación
El mercado sigue de cerca la capacidad del Gobierno para acumular reservas y el resultado de la próxima licitación del Tesoro. Gustavo Ber, economista especializado en finanzas, consideró que los recientes cambios en el Gabinete generaron una respuesta positiva en la búsqueda de un acuerdo político y destacó la importancia de la acumulación de reservas, especialmente en un escenario de remonetización asociada a la baja de tasas.
Los analistas de Delphos Investment advirtieron que un bajo nivel de refinanciación en la licitación de mañana, después de la importante inyección de pesos en la última semana, podría generar tensiones en un mercado que aún muestra una lenta recomposición de la demanda de dinero.