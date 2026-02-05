El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

“Está fuera de discusión que el hecho investigado ocurrió en el domicilio de Felipe Sosa y que la víctima estuvo allí. Ese dato nunca fue negado ni puesto en duda por esta defensa. La investigación deberá avanzar para determinar con precisión la dinámica de lo sucedido, tarea que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial”, agregaron los defensores.