Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

“Al descubrirlos, estas personas lo señalaron y comenzaron a insultarlo. Decidió correr y fue perseguido hasta que uno de ellos lo alcanzó y, poniéndole el pie, provocó que cayera en el interior de una zanja”, señaló Campos. “Luego, un grupo de por lo menos 15 jóvenes comenzó a aplicarle golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo, incluso en la cabeza. Además, formaron una especie de cerco humano para evitar que lo ayudaran”, indicó el auxiliar, quien decidió acusarlos de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.