Tras reunirse con Milei, De Pablo analizó la política cambiaria y la acumulación de reservas

La compra de dólares después de las elecciones

El entrevistador intentó cuestionar la estrategia con un argumento de manual. “No te voy a explicar a vos que todo lo que le tires al mercado lo consume. Le tirás 5.000 millones de dólares y te lo come”. Pero De Pablo lo corrigió al señalar un cambio fundamental en el mercado. “Calmate, porque después de la elección ocurrió exactamente lo contrario. Hoy los tenedores de pesos demandan más pesos y los tenedores de títulos en pesos demandan más títulos en pesos. Y esta es la razón por la cual el Banco Central y el Tesoro ahora están comprando dólares, no vendiendo”, insistió.