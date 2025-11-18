Secciones
Tras reunirse con Milei, De Pablo analizó la política cambiaria y la acumulación de reservas

El economista abordó el debate sobre el sistema de bandas cambiarias impulsado por el ministro Luis Caputo.

LA MIRADA DEL FMI. De Pablo cree que el Gobierno cumplirá la meta vinculada con las reservas del BCRA. LA MIRADA DEL FMI. De Pablo cree que el Gobierno cumplirá la meta vinculada con las reservas del BCRA.
Hace 2 Hs

El economista Juan Carlos De Pablo, cercano al presidente Javier Milei, se refirió a la política cambiaria del gobierno, defendió el esquema de bandas y evitó hacer pronósticos sobre el tipo de cambio. Sus declaraciones se produjeron en un escenario de relativa estabilidad económica, con acumulación de reservas en el Banco Central tras el anuncio de un acuerdo con Estados Unidos.

En una entrevista con AM 1030, De Pablo abordó el debate sobre el sistema de bandas cambiarias impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa ocasión fue consultado sobre las declaraciones de Domingo Cavallo, quien había pronosticado el colapso de este esquema.

De Pablo respondió con una cita del propio Caputo. "Si la tasa de inflación es 2% por mes y la banda superior crece 1% por mes, en algún momento tenemos un problema. Esto es elemental", reconoció el economista, al validar implícitamente la preocupación de Cavallo sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. "No necesitás ir a la facultad para darte cuenta de que tenés un problema", remarcó.

Advertencias sobre el esquema de bandas cambiarias

De Pablo, si bien defendió el accionar del gobierno en la acumulación de reservas, también reconoció las advertencias sobre el esquema de bandas cambiarias, al dejando entrever las posibles dificultades a futuro.

Sin embargo, De Pablo reveló que Caputo modificó su estrategia en sus declaraciones más recientes. El ministro ahora argumenta que, con equilibrio fiscal logrado, no hay creación monetaria por motivos presupuestarios. “Hoy puede estar creciendo la cantidad de dinero porque hay demanda de pesos, y el Banco Central compra dólares”, resumió De Pablo la posición oficial.

Según el economista, Caputo identifica tres posibles causas de volatilidad cambiaria. “Porque el mercado es chiquitito y un tipo se resfría, qué sé yo cuánto; porque hay una motivación política después de las elecciones, es difícil; y porque la demanda de dinero es verdaderamente volátil”, afirmó.

La compra de dólares después de las elecciones

El entrevistador intentó cuestionar la estrategia con un argumento de manual. “No te voy a explicar a vos que todo lo que le tires al mercado lo consume. Le tirás 5.000 millones de dólares y te lo come”. Pero De Pablo lo corrigió al señalar un cambio fundamental en el mercado. “Calmate, porque después de la elección ocurrió exactamente lo contrario. Hoy los tenedores de pesos demandan más pesos y los tenedores de títulos en pesos demandan más títulos en pesos. Y esta es la razón por la cual el Banco Central y el Tesoro ahora están comprando dólares, no vendiendo”, insistió.

El resultado electoral de medio término cambió las expectativas. “Parecía que el mundo se venía abajo, el dinero que venía al saco, cosas por el estilo, y el resultado de la elección de medio período te dice ‘flaco, el diluvio universal se postergó por algún tiempo’”, explicó De Pablo con su característico estilo llano.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Comentarios