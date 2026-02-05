Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

¿Fue asesinada en un momento de exceso y descontrol durante un encuentro sexual grupal? ¿La mataron porque sabía demasiado y amenazó con contar lo que había visto? ¿Entregaba paquetes de droga a empresarios y personas vinculadas al poder? ¿Puede alguien matar a la pareja de un “narco pesado” sin su autorización? Esas son algunas de las preguntas que se hacen los investigadores y que, hasta el momento, no tienen respuestas. “El principal propósito de esta tarea mancomunada que estamos haciendo es ir a fondo sobre todas las líneas investigativas y descubrir en profundidad qué ha sucedido”, sostuvo el fiscal Pedro Gallo.