Di Stefano prevé un cambio de ciclo: estima un dólar de $1.730 para mediados de 2026

Uno de los puntos centrales de su análisis es el fin de la histórica “maldición de los años pares”, aquel ciclo donde la economía solía frenarse tras el gasto electoral de los años impares. Para Di Stefano, la consolidación del programa fiscal y la ausencia de comicios nacionales el próximo año permitirán que el sector privado tome el protagonismo, apoyado en herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).