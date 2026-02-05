El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Sergio Peralta, hermano de la víctima, dijo que la joven, convocada por Felipe “El Militar” Sosa, participaba de fiestas con pocos asistentes en las que se consumían drogas y se concretaban encuentros sexuales grupales. También declaró que conocía a Justina Gordillo por ser la mujer que insultó y amenazó a Érika por mantener tríos con ella y su novio. Incluso habrían presentado un video grabado con un celular en el que se veía a una mujer a la que describieron como una “veterana” y que, tras algunas averiguaciones, descubrieron que podría tratarse de la pareja del único acusado por el crimen.