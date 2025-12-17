Tras el cambio de bandas, subió el dólar

La ecuación oficial es clara: se plantea que la acumulación de divisas irá a fortalecer las arcas del Central, mientras que el acceso a los mercados internacionales permitirá el “rollover” de los vencimientos. El efecto de las medidas cambiarias ha sido inmediato. El Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan, bajó 10 puntos porcentuales al iniciarse la jornada financiera, a 561 puntos básicos, un número que no se observaba desde el inicio de este año. En cambio, la divisa estadounidense, en todas sus cotizaciones, arrancó hacia el alza. Las presiones cambiarias persisten, ya que la inminencia de las vacaciones alienta la demanda, sobre todo, de aquellos que quieren descansar fuera de la Argentina. Paralelamente, las empresas extranjeras, con filiales en el país, comenzaron a acumular dólares para girar dividendos a sus casas matrices. Más allá de esta situación, el propio Caputo, trató de restarle dramatismo a la incidencia del nuevo esquema, al señalar que no habrá deslizamientos bruscos en el tipo de cambio. “No es una microdevaluación, sino que ahora el ritmo de devaluación, en lugar de ser fijo, es variable”, argumentó.