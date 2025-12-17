Secciones
El dólar: Arriazu cuestionó las medidas que apuntan a indexar la banda cambiaria

“Cuando se mueve el dólar, se mueve todo”, advirtió el economista.

DEFINICIÓN. “La incertidumbre tiene un costo”, manifestó Arriazu. DEFINICIÓN. “La incertidumbre tiene un costo”, manifestó Arriazu.
Hace 3 Hs

El economista Ricardo Arriazu calificó como “una tontería, pero moderada” a las recientes medidas cambiarias adoptadas por el Gobierno, al tiempo que cuestionó la indexación de la banda cambiaria y advirtió que el nuevo esquema genera mayor incertidumbre. Durante un encuentro con inversores, Arriazu expresó su rechazo al sistema de bandas cambiarias y sostuvo que su implementación elevó el riesgo y afectó la estabilidad económica.

“Soy enemigo de las bandas, cuando se mueve el dólar se mueve todo”, afirmó.

El economista comparó el esquema actual con el mecanismo previo de crawling peg y señaló que, antes de la introducción de las bandas, el Banco Central había logrado acumular reservas y sostener la actividad económica.

El dólar "blue" subió y alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones

“Antes de las bandas, con el ajuste gradual, se compraron U$S 25.000 millones en reservas, la actividad creció al 11%. Con la banda se duplicó el riesgo, hay más inflación y no se compró un dólar de reservas”, sostuvo. Arriazu remarcó que la principal consecuencia del nuevo régimen es el aumento de la incertidumbre. “La incertidumbre tiene un costo”, advirtió, al tiempo que consideró que los cambios en las reglas cambiarias afectan las decisiones de inversión. En ese contexto, destacó el respaldo financiero de Estados Unidos como un factor clave para sostener el programa económico. “Argentina estaba en el medio de la pulseada y llegó la caballería de Estados Unidos. Nos dieron un swap de U$S 20.000 millones. En el Tequila de 1995 solo fueron 1.000 millones”, comparó.

Reservas y dólar: las fuertes advertencias de Carlos Melconian sobre el rumbo económico

Además, diferenció ese acuerdo del swap con China: “este no tiene nada que ver con el de China, que dibuja las reservas. Este es de libre disponibilidad y lo tengo para cuando lo necesite, para problemas de liquidez como una apuesta contra el peso o el pago de la deuda”.

Riesgo país

Arriazu también se refirió al elevado riesgo país de Argentina, pese a la mejora de los indicadores macroeconómicos, y consideró que “Argentina debe ser el único país que con buenos números macro tiene diez veces el riesgo país de Uruguay y Paraguay, por nuestro prontuario”.

“La gente quiere saber qué vamos a hacer, si vamos a pagar la deuda. Show me the money”, dijo, aunque consideró que el escenario actual presenta una diferencia clave respecto de crisis anteriores. “Esta vez es distinto, porque no hay déficit”, acotó.

Finalmente, el economista reveló que redujo su estimación de éxito del plan económico: pasó de un 70% a cerca del 50%, debido principalmente a los riesgos que introduce la política cambiaria.

Temas El DólarEstados Unidos de AméricaChinaParaguayArgentinaRicardo Arriazu
