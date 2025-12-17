Cristina Kirchner ironizó sobre el rumbo cambiario de Milei: "El único 'flota flota' que conozco es el de la pileta"

Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas… “Los dólares nos van a salir por las orejas”. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… “¡Flota! ¡Flota!”.