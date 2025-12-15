El Banco Central anunció que ajustará las bandas del dólar desde enero y las actualizará por inflación

Respecto de la política de encajes bancarios, el BCRA ratificó que seguirá avanzando en un proceso de normalización gradual. “El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera”, precisaron. Los encajes podrán ajustarse adicionalmente para converger hacia parámetros prudentes, mientras que los acuerdos de repos pasivos con los bancos se fijarán diariamente a la tasa que defina el Central, tomando como referencia las cotizaciones del mercado secundario de LECAPs.