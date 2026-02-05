Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Después de días calurosos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Tucumán, lo que provocaría un descenso en la temperatura en las próximas horas.
La jornada comenzó con 23 grados, humedad del 88%, viento soplando con calma en dirección variable y visibilidad a 12 kilómetros. La máxima se registraría durante la tarde, con 34 grados, aunque se esperan precipitaciones.
Esto provocaría un brusco descenso de la temperatura y el termómetro no pasaría de los 24 grados durante el viernes y el sábado, ambos días en los que continuaría lloviendo. Recién para el domingo podrían registrar máximas de 30 grados.
Alerta a amarilla para Tucumán
"El área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora", indica el informe del SMN. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros", añade.
El observador meteorológico Cristofer Brito señaló que durante los primeros días de febrero "la humedad y el calor, que son el principal alimento de las tormentas, van a seguir estando, sobre todo esta próxima semana".