Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Banco Central anunció nueva estrategia para sostener el esquema económico

El Banco Central apunta, con el nuevo plan, a ajustar las bandas cambiarias según la inflación y a acumular reservas por hasta U$S17.000 millones.

CONFERENCIA. Presidente del Banco Central, Santiago Bausili. CONFERENCIA. Presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 4 Hs

En medio de las advertencias sobre el riesgo de un plan monetario sin acumulación de reservas, tanto de entidades internacionales -entre ellas Barclays y JP Morgan- como del ámbito local, el Banco Central (BCRA) anunció ayer el inicio de una nueva etapa de su programa monetario, orientada a consolidar la estabilidad de precios, remonetizar la economía y acumular divisas internacionales.

Entre los puntos centrales del anuncio, se aplicará un nuevo sistema para el régimen de flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y piso de la banda cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual informado por Indec (T-2). Por ejemplo, el ajuste será del 2,5% en enero, correspondiente a la inflación de noviembre, lo que llevaría el techo a $1.564.

En ese sentido, el Central explicó que las bandas actuarán como límite ante movimientos extremos del tipo de cambio, aunque su ajuste mensual no considera la inflación de Estados Unidos (EEUU), lo que implica un aumento del techo en términos reales a lo largo del tiempo. Hasta ahora, el ajuste se ubicaba en 1%.

En una conferencia de prensa, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que bajo el esquema anterior, el techo de la banda se incrementaba en términos reales a lo largo del tiempo, ya que el ritmo de deslizamiento no se ajustaba por la inflación, a diferencia de otras monedas. Esta situación generaba una apreciación real del tipo de cambio. Con el nuevo esquema, que atará la evolución de las bandas directamente a la inflación, se busca mantener el valor real del tipo de cambio oficial, evitando la apreciación y dotando de mayor flexibilidad para la acumulación de reservas. El objetivo es que las bandas sigan cumpliendo su función de limitar riesgos de movimientos extremos, pero de una manera más consistente con la realidad inflacionaria local, según consignó el diario “La Nación”.

Acumulación

El gobierno de Javier Milei, a través de la dirección del BCRA, también se comprometió a acumular reservas internacionales. Así, el Central iniciará un programa de compras de divisas consistente, según indicó la propia entidad, con la demanda de dinero: se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026, abastecido mediante compras por U$S10.000 millones.

Si la demanda de dinero aumenta 1% del PBI, las compras podrían llegar a U$S17.000 millones sin generar presiones inflacionarias.

El Banco Central anunció que ajustará las bandas del dólar desde enero y las actualizará por inflación

El Banco Central anunció que ajustará las bandas del dólar desde enero y las actualizará por inflación

Asimismo, el monto diario de ejecución será equivalente al 5% del volumen diario del mercado de cambios, con posibilidad de compras en bloque si la liquidez del mercado lo permite.

“El esquema de bandas, la medida de hoy, lo ratifica, lo confirma como el régimen cambiario que estamos implementando y ratifica que confirmamos que creímos que es el mejor régimen para las circunstancias de la economía argentina actual. Que las bandas se ajusten con la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación. Se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas y nosotros creemos que esto es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, dijo Bausili. “O sea, cuando las variables son discrecionales y fijas, se generan escenarios donde aumenta la incertidumbre en lugar de reducirla. Todo el esquema del programa de compras está anclado alrededor del reconocimiento de que entramos en una fase en la economía que va a estar caracterizada por el crecimiento económico y la remonetización de la economía”, agregó.

Además, indicó que el nuevo mecanismo “es muy consistente con el sendero de baja de la inflación, porque, como el Presidente ha señalado en varias ocasiones, desde el punto de vista monetario está relacionado con un exceso de oferta”.

Temas Banco Central de la República ArgentinaSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

¿Qué propone el principio de inocencia fiscal?

¿Qué propone el principio de inocencia fiscal?

La Argentina volvió al mercado de deuda tras ocho años: colocó un bono por U$S1.000 millones

La Argentina volvió al mercado de deuda tras ocho años: colocó un bono por U$S1.000 millones

Lo más popular
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo
1

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”
2

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
3

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”
5

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta
6

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Más Noticias
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Pink Floyd: siete tortuosos meses, un fantasmagórico visitante y la eclosión de una obra cumbre

Pink Floyd: siete tortuosos meses, un fantasmagórico visitante y la eclosión de una obra cumbre

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios