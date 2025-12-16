El Banco Central anunció nueva estrategia para sostener el esquema económico

“El esquema de bandas, la medida de hoy, lo ratifica, lo confirma como el régimen cambiario que estamos implementando y ratifica que confirmamos que creímos que es el mejor régimen para las circunstancias de la economía argentina actual. Que las bandas se ajusten con la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación. Se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas y nosotros creemos que esto es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”, dijo Bausili. “O sea, cuando las variables son discrecionales y fijas, se generan escenarios donde aumenta la incertidumbre en lugar de reducirla. Todo el esquema del programa de compras está anclado alrededor del reconocimiento de que entramos en una fase en la economía que va a estar caracterizada por el crecimiento económico y la remonetización de la economía”, agregó.