Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Los momentos posteriores al crimen de Érika Antonella Álvarez siguen sin poder resolverse totalmente. Los investigadores, como si se tratara de un rompecabezas, intentan encajar todas las piezas que figuran en el expediente. Lo único confirmado es que durante el miércoles 7 de enero, desde las 8 y hasta pasadas las 20, hubo mucho movimiento en el condominio de departamentos donde se habría registrado el crimen. Esa propiedad está rodeada de tapias que impiden ver lo que sucede en su interior.