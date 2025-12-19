Control de daños en la Rosada: el plan para salvar el Presupuesto y el nuevo mapa de la reforma laboral

En una reunión de urgencia en el Ministerio del Interior -mientras la CGT se manifestaba en Plaza de Mayo-, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó un cónclave con los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, junto a Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. El objetivo fue definir la ofensiva en la Cámara Alta para reinsertar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, artículos que el Gobierno considera una amenaza directa al superávit.