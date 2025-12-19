Secciones
Política

Control de daños en la Rosada: el plan para salvar el Presupuesto y el nuevo mapa de la reforma laboral

La derrota legislativa dejó al descubierto fallas en la coordinación con los gobernadores.

Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. ARCHIVO
Hace 3 Hs

El Poder Ejecutivo inició un proceso de introspección tras su primer gran obstáculo en el nuevo Congreso. La "mesa chica" de Javier Milei se vio obligada a reformular el cronograma oficial luego de que la Cámara de Diputados rechazara puntos clave del Presupuesto 2026, lo que obligará al oficialismo a redoblar esfuerzos en el Senado para blindar el equilibrio fiscal.

En una reunión de urgencia en el Ministerio del Interior -mientras la CGT se manifestaba en Plaza de Mayo-, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó un cónclave con los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, junto a Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. El objetivo fue definir la ofensiva en la Cámara Alta para reinsertar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, artículos que el Gobierno considera una amenaza directa al superávit.

La reacciones de los gobernadores

La derrota legislativa dejó al descubierto fallas en la coordinación con los gobernadores. Pese a los $66.000 millones girados recientemente en concepto de ATN, el oficialismo sufrió fugas inesperadas. Mientras mandatarios como Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) avisaron sus movimientos, el malestar en la Casa Rosada apuntó a los radicales Cornejo y Zdero, y al entrerriano Rogelio Frigerio, cuyas abstenciones y rechazos fueron leídos como una "traición" de último momento.

Bajo este nuevo esquema, el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto se trasladaría al Senado para después de Navidad (26 de diciembre), con la mira puesta en una sanción definitiva en Diputados el 29 de diciembre. 

En tanto que la ambiciosa reforma laboral de Federico Sturzenegger quedará para febrero, al otorgar un margen de negociación para "pulir la redacción" con sectores gremiales y aliados del PRO, hoy distanciados por el conflicto en la AGN.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichDiego SantilliFederico SturzeneggerJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fuerte cruce en el Senado entre José Mayans y Patricia Bullrich: Hacen lo que se les canta

Fuerte cruce en el Senado entre José Mayans y Patricia Bullrich: "Hacen lo que se les canta"

Bullrich, tras confirmar que la reforma laboral se tratará en febrero: Los apoyos los tenemos

Bullrich, tras confirmar que la reforma laboral se tratará en febrero: "Los apoyos los tenemos"

Tras la media sanción del Presupuesto, las acciones argentinas subieron hasta el 11% en Wall Street

Tras la media sanción del Presupuesto, las acciones argentinas subieron hasta el 11% en Wall Street

Lo más popular
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
1

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
3

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
5

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
6

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Más Noticias
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

Comentarios