“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

En Buenos Aires, en las oficinas de Aeropuertos Argentina (AA), representantes de la unión transitoria (UTE) que ganó la licitación nacional para remodelar el aeropuerto Benjamín Matienzo firmaron el acta de inicio de los trabajos. “Mañana (por hoy) empieza formalmente la obra, que tiene un plazo de 26 meses”, expresó a LA GACETA Jorge Garber, titular de Gama SA, quien lleva adelante el proyecto junto a Pose SA.
La documentación técnica fue rubricada por el ingeniero Fernando Naval, en representación de la UTE, y fija las pautas para la ejecución de la “etapa 0”, que incluye la instalación de un check-in provisorio (en un plazo de unos 60 días) y de la “ciudad contenedores”, donde se ubicarán las oficinas relacionadas a las áreas administrativas y de seguridad que operan en la terminal aérea de Tucumán.
El empresario, vía telefónica, explicó que ahora se dará inicio “a los primeros traslados”, que incluye obradores, contenedores, cercos y otros elementos.
“Además, el lunes llegará a la provincia personal técnico de infraestructura de Aeropuertos Argentina. La idea es que tengan contacto directo con los proveedores y visiten las empresas”, añadió Garber. El martes a las 10, en tanto, está prevista una visita al aeropuerto internacional para analizar si hace falta una entrada alternativa para las tareas relacionadas con la obra, y otras cuestiones operativas. “Como diríamos en el fútbol, la pelota ya está rodando”, resumió el titular de Gama SA tras la firma del acta de inicio de la obra en Buenos Aires.
Claves de la obra
El proyecto para modernizar el Benjamín Matienzo, inaugurado en 1982, fue elaborado por Aeropuertos Argentina, con participación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Se espera una inversión superior a los 50 millones de dólares en los próximos dos años, según los anuncios oficiales realizados a finales de noviembre.
En la propia terminal aérea, en un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, con la participación del CEO de AA, Daniel Ketchibachian, se brindaron detalles sobre lo que implicarán las tareas, que fueron sometidas a una licitación de la cual participaron una docena de constructoras de todo el país.
“Se va a renovar por completo toda la terminal. No va a haber una pared ni metro cuadrado que no sea renovado por completo”, afirmó Lucas Pérez Monsalvo, director de Infraestructura de Aeropuertos Argentina.
El proyecto comienza con la “etapa 0” (el check-in provisorio las ciudades contenedores, entre otras tareas). Esto permitirá que el Benjamín Matienzo se mantenga operativo mientras se desarrolla la etapa 1, que abarca casi el 80% de la obra y comenzaría a finales de marzo. Si bien a partir de ese momento están previstas algunas “incomodidades” para los usuarios -las instalaciones serán más acotadas que en la actualidad-, el objetivo es que con esta estrategia no sea necesario desviar rutas provisoriamente a provincias vecinas ni reprogramar vuelos.
¿Qué cambiará? Los responsables de los trabajos aseguran que sólo quedará la estructura original de aeropuerto. Desaparecerán los incónicos lugares -como la escalera- y la fachada será con ladrillo, como signo de la identidad arquitectónica de Tucumán.
En la exposición técnica que brindó al presentar el proyecto, Pérez Monsalvo aclaró que todo el Benjamín Matienzo será intervenido. “Hoy la terminal tiene 8.600 m², y se va a ampliar en 1.400 m². Pero esos 1.400 m² van a tener un impacto enorme: prácticamente se va a triplicar la capacidad operativa del aeropuerto”, indicó el arquitecto. Y marcó que, si bien se mantendrá la estructura, en esencia la estación “se va a hacer de nuevo”.
Enumeró luego las distintas mejoras. La sala de embarque, por ejemplo, pasará de 600 m² a 1.800 m². “No solo se agranda el área, sino que también se agregan puertas de embarque. Pasamos de dos a cinco, y se van a agregar dos mangas más (dos de ellas con puentes dobles). Esto hace que tengamos una operación simultánea de cinco domésticos al mismo tiempo, o de tres domésticos y dos internacionales, si es el caso”, manifestó.
Otros cambios visibles se apreciarán en el hall para el público. “Se incrementa los mostradores de check-in. Y se recambia todo el sistema de equipaje. Todo ese sistema se hace completamente nuevo, con tecnología actual, mucho más veloz”, añadió. Y anticipó que la sala de embarque “va a ser muy cómoda”. “Tendrá lo necesario para poder tener esos cinco vuelos en simultáneo”, recalcó Pérez Monsalvo.