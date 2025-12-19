“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

“Además, el lunes llegará a la provincia personal técnico de infraestructura de Aeropuertos Argentina. La idea es que tengan contacto directo con los proveedores y visiten las empresas”, añadió Garber. El martes a las 10, en tanto, está prevista una visita al aeropuerto internacional para analizar si hace falta una entrada alternativa para las tareas relacionadas con la obra, y otras cuestiones operativas. “Como diríamos en el fútbol, la pelota ya está rodando”, resumió el titular de Gama SA tras la firma del acta de inicio de la obra en Buenos Aires.