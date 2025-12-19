Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

“Había ido a subir el volcán Lanín y el viernes se descompuso. Tuvo una especie de brote, se sacó los zapatos y las medias a pesar del frío. Eran diez personas las que estaban con él y, al notar esa conducta, avisaron de inmediato al guardaparque, que armó el operativo para rescatarlo y trasladarlo”, explicó el periodista Sebastián Ciuffolotti desde San Martín de los Andes.