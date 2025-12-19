Secciones
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El reconocido chef se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir una falla multiorgánica en una excusión.

Hace 25 Min

El cocinero Christian Petersen, ex urado de El gran premio de la cocina, está internado en Neuquén en estado delicado y pelea por su vida tras haber sido rescatado de urgencia durante el ascenso al volcán Lanín, en el límite con Chile. En Tarde o Temprano explicaron los comportamientos llamativos que manifestó antes de sufrir una falla multiorgánica.

“Había ido a subir el volcán Lanín y el viernes se descompuso. Tuvo una especie de brote, se sacó los zapatos y las medias a pesar del frío. Eran diez personas las que estaban con él y, al notar esa conducta, avisaron de inmediato al guardaparque, que armó el operativo para rescatarlo y trasladarlo”, explicó el periodista Sebastián Ciuffolotti desde San Martín de los Andes.

Christian Petersen sigue grave: sus extraños comportamientos antes de descompensarse

“Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín de los Andes, se le hicieron todos los análisis correspondientes. En uno de los análisis, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo", reveló el periodista.

Y prosiguió: “Pero la realidad es que esto le habría generado esta falla multiorgánica, estas sudoraciones, esta excitación. Él llegó, de hecho, al hospital de Junín muy excitado, ‘muy arriba’, como se suele decir. Lo sedaron todo y, a partir de allí, fue estabilizado y trasladado a San Martín de los Andes”.

Actualmente, el chef está con asistencia respiratoria mecánica. "De hecho, la familia, pensó en un primer momento en trasladarlo a la Ciudad de Buenos Aires, a una clínica privada. El tema es que, como viene su salud, su estado delicado, no lo han podido trasladar y estamos hablando que ya pasaron cinco días”, cerró.

