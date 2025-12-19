¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Mucho antes de que el vino llegara a nuestras mesas como un acto de placer, chocar las copas era una cuestión de vida o muerte. El origen del brindis combina antiguos rituales de ofrenda a los dioses con una drástica medida de supervivencia medieval: se golpeaban los recipientes con fuerza para que los líquidos se mezclaran, demostrando así que no había veneno en la bebida. Con el tiempo, la desconfianza cedió su lugar a la alegría. La palabra, surgida en el siglo XVI del alemán bring dir's ("te lo ofrezco"), se popularizó entre soldados hasta convertirse en el símbolo universal de bienestar y fraternidad que conocemos hoy.