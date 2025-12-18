Tras la media sanción del Presupuesto, las acciones argentinas subieron hasta el 11% en Wall Street

La iniciativa oficial proyecta un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a los $1.423 para diciembre del próximo año. Además, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También prevé un incremento de las exportaciones del 10,6% y la eliminación de las metas de financiamiento mínimo en los sectores de educación, ciencia y defensa. Desde la oposición cuestionaron la viabilidad de estas proyecciones y advirtieron que el tipo de cambio estimado para fines de 2026 quedaría por debajo del nivel actual.