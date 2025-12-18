Secciones
Tras la media sanción del Presupuesto, las acciones argentinas subieron hasta el 11% en Wall Street

Los papeles que operan en la bolsa local avanzan hasta 8,3%, mientras que el riesgo país alcanzó su nivel más bajo en más de siete años, aunque luego repuntó.

Hace 1 Hs

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran subas de hasta 11%, impulsadas por la media sanción al Presupuesto 2026. En paralelo, los papeles que operan en la bolsa local avanzan hasta 8,3%, mientras que el riesgo país alcanzó su nivel más bajo en más de siete años, aunque luego volvió a repuntar.

En este contexto, los ADR -certificados que representan acciones de empresas extranjeras que operan en los mercados estadounidenses- muestran un desempeño destacado, con un fuerte impulso liderado por el sector bancario.

Banco Supervielle encabezó las subas con un avance de 11,3%, seguido por BBVA, que trepó 8,7%, y Grupo Galicia, con una mejora del 8,2%. Más atrás se ubicaron Banco Macro y Central Puerto, ambos con alzas del 7,8%, mientras que Loma Negra subió 4,9%. También se registraron avances en YPF, con 4,5%, TGS e IRSA, con 3,8% cada una, y Cresud, que ganó 3,2%.

En el plano local, el índice S&P Merval avanza 4,2% en pesos, hasta los 3.163.223,63 puntos, y 4,5% en dólares, alcanzando las 2.038,13 unidades. En lo que va del mes, la cotización en moneda nacional acumula una suba del 4,5% y del 24,9% en el año. En dólares, en tanto, el indicador sube 2,3% en diciembre, aunque registra una baja del 4,5% en 2025.

El desempeño diario de la bolsa local se explica por el avance generalizado del panel líder, que no presenta caídas. BBVA lidera las subas con un alza de 8,7%, seguido por Banco Supervielle (8,2%), Central Puerto (6,6%) y Grupo Galicia (6,5%).

El rally bursátil se da en sintonía con la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal, que ahora deberán ser tratados en el Senado. De sancionarse, se trataría del primer presupuesto elaborado por la gestión de Javier Milei, luego de dos años de prórrogas de las pautas de 2023.

La iniciativa oficial proyecta un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a los $1.423 para diciembre del próximo año. Además, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También prevé un incremento de las exportaciones del 10,6% y la eliminación de las metas de financiamiento mínimo en los sectores de educación, ciencia y defensa. Desde la oposición cuestionaron la viabilidad de estas proyecciones y advirtieron que el tipo de cambio estimado para fines de 2026 quedaría por debajo del nivel actual.

El riesgo país

En cuanto al riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan descendió durante la jornada hasta las 556 unidades, su nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, con el correr de las horas volvió a escalar y cerró en 568 puntos básicos, dos unidades por encima del cierre del miércoles.

