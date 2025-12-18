Secciones
Patricia Bullrich confirmó que la reforma laboral se tratará el 10 de febrero en el Senado

La iniciativa será abordada en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias. El plan original del oficialismo era aprobarla el viernes 26 de diciembre.

Hace 1 Hs

Luego de una extensa jornada de expositores informativos, en la que se encaminaba la firma de un dictamen mayoritario para la reforma laboral, el Senado resolvió prorrogar su tratamiento en el recinto. La iniciativa será abordada en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, prevista para febrero de 2026.

La decisión fue anunciada por Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, durante el plenario legislativo conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para acelerar el dictamen. “Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero”, explicó la senadora.

"No es avance, es retroceso": el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

No es avance, es retroceso: el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

En ese sentido, Bullrich remarcó que la postergación respondió a un pedido de distintos sectores. “Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre”, afirmó. 

Además, aclaró que esa fecha estaba prevista para la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal, iniciativas que fueron sancionadas por la madrugada en la Cámara de Diputados.

Pese a la prórroga, la presidenta de la Comisión de Trabajo señaló que se avanzará igualmente con la firma de un dictamen. “Vamos a firmar un dictamen como criterio de cierta certeza”, sostuvo, aunque aclaró que el borrador final aún no fue difundido públicamente.

El Colegio de Abogados de Tucumán en alerta: denuncian que la reforma laboral del Gobierno es inconstitucional

El Colegio de Abogados de Tucumán en alerta: denuncian que la reforma laboral del Gobierno es inconstitucional

Desde la oposición, el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria) valoró la decisión de extender el debate. “Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche”, destacó. Sin embargo, cuestionó el contenido del dictamen al advertir que “el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables”.

