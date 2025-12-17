Fuerte cruce en el Senado entre José Mayans y Patricia Bullrich: "Hacen lo que se les canta"

Patricia Bullrich y José Mayans protagonizaron un explosivo cruce en el Senado luego de que la ex ministra fuera designada como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.El cuerpo buscará avanzar con el tratamiento de la reforma laboral y llevarla al recinto durante el período de sesiones extraordinarias.
La tensión escaló durante el debate por el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, que fue impugnado por el senador formoseño. En ese contexto, Mayans denunció la violación del reglamento y de la Constitución y anunció que llevará el caso ante la Justicia. En el momento más álgido de la discusión, lanzó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”.
En la apertura del debate, el legislador peronista cuestionó con dureza el inicio del tratamiento de la iniciativa. “Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, advirtió. Luego agregó que “si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”.
Para fundamentar la impugnación de la designación de Bullrich, Mayans sostuvo que no existió un llamado a sesión para solicitar la conformación de las comisiones. “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”, describió.
El cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans
El punto máximo de la discusión se produjo cuando, tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate. Mientras tanto, Mayans, sentado a su lado, gesticulaba y se quejaba en voz alta sin tener el micrófono activado, hasta que gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”.
Tras el episodio, Bullrich avanzó con la convocatoria y afirmó: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.
El primer cruce Mayans-Bullrich del Senado que se viene— Marcos Giorgetti (@marcosgiorgetti) December 17, 2025
UP impugna el armado de las comisiones e intentÃ³ frustrar la designacion de autoridades pic.twitter.com/h6E1KOsY58