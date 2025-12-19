Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

Tensiones por la reforma: proponen declarar la emergencia electoral

Que no se hayan tratado reformas electorales ni políticas de ningún tipo no pasó desapercibido en el recinto. En Labor Parlamentaria se acordó posponer las manifestaciones generales, pero el tema brotó cuando se trataba la prórroga de una serie de emergencias para sectores productivos. El legislador Claudio Viña aprovechó para decir que hay una temática que sí está en emergencia. “Todo el mundo se quedó esperando y ha sido estafado en su expectativa”, dijo, y contó que presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia electoral. Dijo que desde 2015 se habla de reforma y que la propuesta de Jaldo se diluyó como jugo en polvo, lo que le valió reproches del oficialismo.