Presupuesto 2026: Santilli confirmó que el Gobierno buscará revertir en el Senado los cambios de la oposición

El Gobierno nacional diseña su contraofensiva parlamentaria. Tras la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, el ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que el oficialismo intentará reponer en el Senado el polémico "Capítulo 11". Este apartado, que fue rechazado por la oposición, incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
“Ese punto puede generar un desequilibrio hacia adelante; para mí hay que corregirlo en el Senado”, señaló el funcionario. Según Santilli, el objetivo es blindar el equilibrio fiscal, al que calificó como “innegociable”.
Duras críticas a los gobernadores
El ministro apuntó directamente contra los mandatarios provinciales que, a pesar de haber mostrado sintonía con la Casa Rosada, no lograron alinear a sus representantes en la Cámara Baja. “Muchos gobernadores entienden el cambio cultural que planteó el Presidente; de hecho, han bajado el gasto y se han ordenado. Pero hubo algunos que no pudieron convencer de ese cambio a sus diputados”, remarcó.
Pese a los reveses en artículos específicos, Santilli celebró el avance general del proyecto. “Es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto. El rumbo es tener una ley que dé crecimiento y genere trabajo”, dijo.
La crisis con el PRO y una "relación rota"
Uno de los puntos más álgidos de la jornada fue el malestar del bloque PRO, liderado por Cristian Ritondo. El enojo surgió tras la designación de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), una maniobra donde La Libertad Avanza (LLA) acordó con Unión por la Patria y sectores aliados de Salta, y dejó afuera al partido de Mauricio Macri.
Desde la bancada "amarilla" fueron tajantes. “La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”. El PRO aspiraba a colocar a Jorge Triaca en la AGN, pero el lugar fue cedido en el marco de una negociación política con el peronismo y gobernadores del Norte.
Al respecto, Santilli intentó bajarle el tono a la confrontación. “La calentura del momento es válida, pero vamos a encontrar un camino para seguir trabajando juntos. El trabajo que hace Cristian (Ritondo) y el apoyo del PRO a las reformas es fundamental”, afirmó.
Finalmente, el titular de la cartera política destacó que el Gobierno avanzará ahora con la reforma laboral, un tema clave para el sector productivo.
Santilli subrayó la necesidad de integrar a los 14 millones de argentinos que hoy están fuera del sistema formal. “Ya tenemos dictamen y se han recibido casi dos mil pedidos de audiencia. El Senado es la oportunidad para fijar una mayoría y marcar el norte de las reformas que el país necesita”, concluyó.