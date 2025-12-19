Presupuesto 2026: Santilli confirmó que el Gobierno buscará revertir en el Senado los cambios de la oposición

Duras críticas a los gobernadores

El ministro apuntó directamente contra los mandatarios provinciales que, a pesar de haber mostrado sintonía con la Casa Rosada, no lograron alinear a sus representantes en la Cámara Baja. “Muchos gobernadores entienden el cambio cultural que planteó el Presidente; de hecho, han bajado el gasto y se han ordenado. Pero hubo algunos que no pudieron convencer de ese cambio a sus diputados”, remarcó.