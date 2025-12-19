Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Pese a la desazón y angustia que lo embargaba al encontrarse con su bar temático destrozado, Ledesma describió uno de los cuadros posibles que habrían desencadenado el desastre, alrededor de las 7.30 de hoy: "el resultado fue que acumuló presión y terminó explotando. El lado positivo de todo esto es que, más allá de los daños materiales, no se lastimó nadie. A las pérdidas materiales las vamos a poder reponer, pero no se dañó la propiedad de ninguna persona ni lo autos que estaban al frente. Gracias a Dios que terminaron las clases porque a la hora que sucedió están pasando los chicos. Lo material lo solucionaremos. Lo positivo es que no se lastimó nadie".