Bullrich, tras confirmar que la reforma laboral se tratará en febrero: "Los apoyos los tenemos"

La senadora explicó que la decisión de retrasar el debate respondió a la necesidad de analizar con mayor profundidad las modificaciones planteadas por los distintos bloques.

Hace 2 Hs

La senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) habló luego de confirmar que la reforma laboral impulsada por el oficialismo logró obtener dictamen, aunque su tratamiento en el recinto del Senado quedó postergado para el mes de febrero.

“Los apoyos los tenemos”, afirmó la legisladora, al referirse al respaldo político con el que cuenta la iniciativa para avanzar en la Cámara Alta.

También explicó que la decisión de retrasar el debate parlamentario respondió a la necesidad de analizar con mayor profundidad las modificaciones planteadas por los distintos bloques del Senado. En ese sentido, buscó despejar especulaciones sobre una eventual falta de consensos.

“No piensen nada malo. Si tenemos dictamen, tenemos los votos”, sostuvo la senadora oficialista.

El oficialismo consiguió dictamen para la reforma laboral

Luego de una extensa jornada de expositores informativos, en la que se encaminaba la firma de un dictamen mayoritario para la reforma laboral, el Senado resolvió prorrogar su tratamiento en el recinto. La iniciativa será abordada en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, prevista para febrero de 2026.

La decisión fue anunciada por Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, durante el plenario legislativo conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para acelerar el dictamen. “Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero”, explicó la senadora.

En ese sentido, Bullrich remarcó que la postergación respondió a un pedido de distintos sectores. “Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre”, afirmó.

Además, aclaró que esa fecha estaba prevista para la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal, iniciativas que fueron sancionadas por la madrugada en la Cámara de Diputados.

Pese a la prórroga, la presidenta de la Comisión de Trabajo señaló que se avanzará igualmente con la firma de un dictamen. “Vamos a firmar un dictamen como criterio de cierta certeza”, sostuvo, aunque aclaró que el borrador final aún no fue difundido públicamente.

