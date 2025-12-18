Bullrich, tras confirmar que la reforma laboral se tratará en febrero: "Los apoyos los tenemos"

El oficialismo consiguió dictamen para la reforma laboral

Luego de una extensa jornada de expositores informativos, en la que se encaminaba la firma de un dictamen mayoritario para la reforma laboral, el Senado resolvió prorrogar su tratamiento en el recinto. La iniciativa será abordada en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, prevista para febrero de 2026.