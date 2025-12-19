Los engranajes familiares que “Petiso David” habría utilizado para blanquear $500 millones

•Abel Lobos: los investigadores determinaron que solo tuvo una actividad laboral registrada en 2016, cuando habría cobrado tres sueldos como empleado estatal. Sin embargo, en el expediente figura como la persona que contrató más de diez pólizas de seguros para vehículos de alta gama. Es el único integrante de la familia que se encuentra detenido, tras haber sido condenado por robos violentos. Su nombre apareció en crónicas policiales al descubrirse que mantenía una activa participación en redes sociales, pese a que el uso de teléfonos celulares está restringido en las unidades penitenciarias de la provincia.