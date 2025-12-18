“Petiso David”, el acusado de narco que cayó por exponerse en las redes sociales

Al día siguiente aseguró que esas joyas eran de fantasía.

En otro trabajo realizado por este diario se reveló que “Petiso David” era un fanático de la Selección argentina. En junio de 2022 viajó junto con al menos dos de sus hijos a Inglaterra para presenciar, en el mítico estadio de Wembley, el triunfo de Argentina sobre Italia en el duelo entre los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. Seis meses después se mezcló entre miles de compatriotas que tuvieron la dicha de ver al equipo de Lionel Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar.